Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Louis van Gaal kon aan de slag als trainer: "Ik zeg het gewoon"

Arthur
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Orange Pictures

Louis van Gaal, oud-trainer van Ajax, vertelt in het programma Pauw & De Wit dat hij in de race was voor het bondscoachschap van Duitsland. Volgens hem speelde dit in aanloop naar het komende WK.

"Dat was voor aankomend WK. Dat hebben ze toen ontkend. Dat kunnen ze doen, maar ik zeg het gewoon." De inmiddels 74-jarige oefenmeester had echter weinig vertrouwen dat hij daadwerkelijk in aanmerking zou komen. "Ik wist eigenlijk wel dat Duitsland nooit een buitenlandse coach zou nemen."

Hoewel Van Gaal momenteel zonder bondscoachfunctie zit, sluit hij een terugkeer niet uit. Wel moet het betreffende land passen bij zijn visie. "Ik hoop op een land als USA. Mentaal sterke figuren, daar kan ik van alles mee doen denk ik", vertelt hij. Vervolgens noemt hij nog twee landen die hem interessant lijken: "Of Australië bijvoorbeeld, en Engeland natuurlijk."

 

