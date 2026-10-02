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Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal behoort volgens Sjoerd Mossou tot de mensen die zijn benadeeld door de financiële overtredingen van Manchester City. De columnist van het Algemeen Dagblad wijst daarbij op het seizoen 2015/16, toen Van Gaal met Manchester United op doelsaldo buiten de top vier van de Premier League eindigde.

Manchester United werd dat seizoen vijfde, terwijl stadgenoot Manchester City als nummer vier een ticket voor de voorrondes van de Champions League bemachtigde. Van Gaal won in zijn laatste seizoen op Old Trafford wel de FA Cup, maar moest met United genoegen nemen met deelname aan de Europa League.

"Zou Louis van Gaal eigenlijk al met zijn huisadvocaat hebben gebeld?", vraagt Mossou zich af in zijn column. Hij omschrijft Manchester City als ‘ontmaskerd als de grootste bedrieger in de geschiedenis van het voetbal’. "Tal van clubs zijn grof benadeeld door deze malversaties. Prijzen en herinneringen werden gestolen van clubs, van spelers en van fans."

Volgens Mossou reiken de gevolgen verder dan alleen de sportieve prestaties van Manchester City. "Met al dat oliegeld tuigde City een consortium van clubs op dat de volledige voetbalmarkt ontregelde. Het internationale voetbal werd jarenlang bedrogen, beschadigd en voorgelogen."

De columnist houdt er rekening mee dat de kwestie tot enorme schadeclaims kan leiden. "Tientallen clubs en miljoenen fans zullen zich genaaid voelen door het structurele bedrog van The Citizens."

Mossou vindt dat daarbij ook naar individuele gevallen moet worden gekeken en komt vervolgens uit bij Van Gaal. "Maar laten we daarbij ook de onvoorziene, individuele slachtoffers niet vergeten: ook Van Gaal verdient eerherstel", schrijft hij.

Zijn advies aan de voormalig bondscoach is dan ook duidelijk: "Procedeer ze kapot, Louis."

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