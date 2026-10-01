Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"

Louis van Gaal is mogelijk benadeeld door de financiële overtredingen van Manchester City. Dat stelt Sjoerd Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad . De journalist wijst daarbij op het Premier League-seizoen 2015/16, waarin Van Gaal met Manchester United als vijfde eindigde.

Van Gaal pakte in zijn laatste seizoen bij Manchester United nog wel de FA Cup, maar liep op basis van het doelsaldo de top vier mis. Manchester City eindigde als vierde en mocht daardoor deelnemen aan de voorrondes van de Champions League. Manchester United werd veroordeeld tot de Europa League, die de club in 2017 onder José Mourinho uiteindelijk wist te winnen.

“Zou Louis van Gaal eigenlijk al met zijn huisadvocaat hebben gebeld?”, vraagt Mossou zich af. Volgens de journalist is Manchester City ‘ontmaskerd als de grootste bedrieger in de geschiedenis van het voetbal’. "Tal van clubs zijn grof benadeeld door deze malversaties. Prijzen en herinneringen werden gestolen van clubs, van spelers en van fans."