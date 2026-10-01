Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
Louis van Gaal is mogelijk benadeeld door de financiële overtredingen van Manchester City. Dat stelt Sjoerd Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De journalist wijst daarbij op het Premier League-seizoen 2015/16, waarin Van Gaal met Manchester United als vijfde eindigde.
Van Gaal pakte in zijn laatste seizoen bij Manchester United nog wel de FA Cup, maar liep op basis van het doelsaldo de top vier mis. Manchester City eindigde als vierde en mocht daardoor deelnemen aan de voorrondes van de Champions League. Manchester United werd veroordeeld tot de Europa League, die de club in 2017 onder José Mourinho uiteindelijk wist te winnen.
“Zou Louis van Gaal eigenlijk al met zijn huisadvocaat hebben gebeld?”, vraagt Mossou zich af. Volgens de journalist is Manchester City ‘ontmaskerd als de grootste bedrieger in de geschiedenis van het voetbal’. "Tal van clubs zijn grof benadeeld door deze malversaties. Prijzen en herinneringen werden gestolen van clubs, van spelers en van fans."
Mossou stelt dat Manchester City door de financiële middelen jarenlang grote invloed heeft gehad op de voetbalwereld. "Met al dat oliegeld tuigde City een consortium van clubs op dat de volledige voetbalmarkt ontregelde. Het internationale voetbal werd jarenlang bedrogen, beschadigd en voorgelogen", schrijft hij.
Volgens Mossou kunnen de financiële gevolgen van de zaak uiteindelijk enorm zijn. "Tientallen clubs en miljoenen fans zullen zich genaaid voelen door het structurele bedrog van The Citizens." De journalist vindt dat daarbij ook moet worden gekeken naar individuele gevallen. "Maar laten we daarbij ook de onvoorziene, individuele slachtoffers niet vergeten: ook Van Gaal verdient eerherstel", schrijft Mossou. Zijn advies aan de voormalig trainer is duidelijk: “Procedeer ze kapot, Louis."
Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
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