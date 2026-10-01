Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"

Arthur
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Orange Pictures

Louis van Gaal is mogelijk benadeeld door de financiële overtredingen van Manchester City. Dat stelt Sjoerd Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De journalist wijst daarbij op het Premier League-seizoen 2015/16, waarin Van Gaal met Manchester United als vijfde eindigde.

Van Gaal pakte in zijn laatste seizoen bij Manchester United nog wel de FA Cup, maar liep op basis van het doelsaldo de top vier mis. Manchester City eindigde als vierde en mocht daardoor deelnemen aan de voorrondes van de Champions League. Manchester United werd veroordeeld tot de Europa League, die de club in 2017 onder José Mourinho uiteindelijk wist te winnen.

“Zou Louis van Gaal eigenlijk al met zijn huisadvocaat hebben gebeld?”, vraagt Mossou zich af. Volgens de journalist is Manchester City ‘ontmaskerd als de grootste bedrieger in de geschiedenis van het voetbal’. "Tal van clubs zijn grof benadeeld door deze malversaties. Prijzen en herinneringen werden gestolen van clubs, van spelers en van fans."

Mossou stelt dat Manchester City door de financiële middelen jarenlang grote invloed heeft gehad op de voetbalwereld. "Met al dat oliegeld tuigde City een consortium van clubs op dat de volledige voetbalmarkt ontregelde. Het internationale voetbal werd jarenlang bedrogen, beschadigd en voorgelogen", schrijft hij.

Volgens Mossou kunnen de financiële gevolgen van de zaak uiteindelijk enorm zijn. "Tientallen clubs en miljoenen fans zullen zich genaaid voelen door het structurele bedrog van The Citizens." De journalist vindt dat daarbij ook moet worden gekeken naar individuele gevallen. "Maar laten we daarbij ook de onvoorziene, individuele slachtoffers niet vergeten: ook Van Gaal verdient eerherstel", schrijft Mossou. Zijn advies aan de voormalig trainer is duidelijk: “Procedeer ze kapot, Louis."

Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft kijkt naar Ajacied: "Dat was echt niet normaal"

0
Klaas-Jan Huntelaar

Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"

Wim Kieft kijkt naar Ajacied: "Dat was echt niet normaal"

Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"

'Vermoedelijke opstelling Oranje: Xavi voert 2 wijzigingen door'

Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"

Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"

Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"

'Uitleenbeurt Ajacied mislukt vooralsnog, speler op de bank in KKD'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws