KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Louis van Gaal over Ajax-crisis: "Ze volgen niet altijd mijn lijn"

Joram
bron: NOS
Danny Blind naast Jari Litmanen (L) en Louis van Gaal (R)
Danny Blind naast Jari Litmanen (L) en Louis van Gaal (R) Foto: © Pro Shots

Louis van Gaal heeft zich nu ook uitgesproken over de bestuurlijke crisis bij Ajax. De adviseur van de Amsterdammers denkt dat het nog wel twee tot drie jaar kan duren voordat Ajax weer de oude is, mits het bestuur naar hem luistert.

"Ik ben adviseur van Ajax en ik moet in stilte werken", begint Van Gaal bij de NOS, die rond het ontslag van John Heitinga 'gemanipuleerd' zou zijn door Danny Blind. "Dat slaat nergens op. Een adviseur geeft zijn adviezen en degenen die die adviezen krijgen, doen ermee wat ze willen. Dat is heel wat anders dan verantwoordelijkheid dragen. Het is dus niet op mijn lijf geschreven, deze functie."

Waarom is Van Gaal dan adviseur? "Ik doe het eigenlijk alleen voor Ajax. Dat is mijn club, die in zware omstandigheden is geraakt. Ik probeer te helpen." Van Gaal ziet nog geen lichtpuntjes bij Ajax. "Tot op heden niet. Ik denk dat het twee tot drie jaar gaat duren, áls ze mijn lijn volgen. Daar gaat het om. Dat probeer ik duidelijk te maken. Maar ze volgen niet altijd mijn lijn."

Gerelateerd:
Johan Inan

Inan: "De kans is groot dat Ajax een speler of twee gaat huren"

0
Menno Geelen

Menno Geelen ziet in: "Doet mij pijn dat we er zo voor staan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Louis van Gaal Danny Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd