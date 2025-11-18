Louis van Gaal over Ajax-crisis: "Ze volgen niet altijd mijn lijn"

Louis van Gaal heeft zich nu ook uitgesproken over de bestuurlijke crisis bij Ajax. De adviseur van de Amsterdammers denkt dat het nog wel twee tot drie jaar kan duren voordat Ajax weer de oude is, mits het bestuur naar hem luistert.

"Ik ben adviseur van Ajax en ik moet in stilte werken", begint Van Gaal bij de NOS, die rond het ontslag van John Heitinga 'gemanipuleerd' zou zijn door Danny Blind. "Dat slaat nergens op. Een adviseur geeft zijn adviezen en degenen die die adviezen krijgen, doen ermee wat ze willen. Dat is heel wat anders dan verantwoordelijkheid dragen. Het is dus niet op mijn lijf geschreven, deze functie."

Waarom is Van Gaal dan adviseur? "Ik doe het eigenlijk alleen voor Ajax. Dat is mijn club, die in zware omstandigheden is geraakt. Ik probeer te helpen." Van Gaal ziet nog geen lichtpuntjes bij Ajax. "Tot op heden niet. Ik denk dat het twee tot drie jaar gaat duren, áls ze mijn lijn volgen. Daar gaat het om. Dat probeer ik duidelijk te maken. Maar ze volgen niet altijd mijn lijn."