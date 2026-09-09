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Louis van Gaal prijst oud-Ajacied: "Dat is door mij gebeurd"

Stefan
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal stelt dat Jari Litmanen door hem een aanvallende middenvelder is geworden. De Finse oud-voetballer was namelijk een rechtshalf toen Ajax hem overnam van Myllykosken Pallo-47.

"Dat is door mij gebeurd. Dat is allemaal niet zomaar", vertelde Van Gaal in het programma Tussen de palen van Ziggo Sport. "Dat zie je op de training, waar hij als beste tot zijn recht komt. Als rechtshalf had ik moeite om hem te contracteren." De 75-jarige zag de transfer van de Fin eerst niet zitten. "Hij speelde op rechtshalf en dan ga je hem daar uitproberen."

Tijdens trainingen kreeg Van Gaal het idee om Litmanen als aanvallende middenvelder te posteren. "Wij deden heel veel positiespelletjes en dan kwam Jari ook in het midden te staan. Dat deed hij zo goed dat ik dacht hij gaat op 'tien' spelen", aldus de voormalig trainer van Ajax.

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