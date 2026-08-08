Louis van Gaal uit flinke kritiek op beleid Ajax: "Dat kán niet!"

"Als ik vanuit mijn perspectief naar Nederland kijk en zie wat er gebeurt bij Ajax en Feyenoord, dan word je daar niet vrolijk van", zegt hij tegenover Voetbal International. "En dat heeft te maken met de organisatiestructuur plus de daaruit volgende besluitvorming."

"Ik vind niet dat het mij past om daar echt een oordeel over te vormen, maar ik constateer in zijn algemeenheid wel dat de trainers vaak niet de macht hebben om dat team of die selectie helemaal naar hun hand te zetten. En ik vind de trainer de belangrijkste persoon binnen een organisatie", meent hij.