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Louis van Gaal uit flinke kritiek op beleid Ajax: "Dat kán niet!"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal vindt de huidige ontwikkelingen bij Ajax en Feyenoord niet positief. De voormalig bondscoach vindt de voetbalstructuur bij beide clubs simpelweg niet goed geregeld.

"Als ik vanuit mijn perspectief naar Nederland kijk en zie wat er gebeurt bij Ajax en Feyenoord, dan word je daar niet vrolijk van", zegt hij tegenover Voetbal International. "En dat heeft te maken met de organisatiestructuur plus de daaruit volgende besluitvorming."

"Ik vind niet dat het mij past om daar echt een oordeel over te vormen, maar ik constateer in zijn algemeenheid wel dat de trainers vaak niet de macht hebben om dat team of die selectie helemaal naar hun hand te zetten. En ik vind de trainer de belangrijkste persoon binnen een organisatie", meent hij. 

"Neem het huidige Ajax nou. Daar zijn zestien mensen betrokken bij de besluitvorming over technische beleidszaken", vervolgt hij zijn relaas. "De directie, de raad van commissarissen en de bestuursraad. Dat kán niet!"

"Er gaat sowieso te veel tijd overheen om belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de benoeming van een trainer of het aantrekken van spelers. En dan praten er ook nog allerlei mensen mee die in mijn ogen geen verstand van voetbal hebben. Bij Ajax zijn er van die zestien mensen maar twee met ervaring in het topvoetbal. Daar ga je al", besluit hij. 

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