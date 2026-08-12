Louis van Gaal verloor transferstrijd met Ajax van PSV: "Dat was bluf"
Midden jaren '90 hadden Ajax en PSV interesse in dezelfde jonge spits. De Amsterdammers wilden zich versterken met de het Braziliaanse wonderkind, maar verloor de transferstrijd van de Eindhovense concurrent.
"Ronaldo was ook weer een meesterzet van Tonnie Pronk", vertelt Louis van Gaal in een groot interview met Voetbal International. "Hij had hem al langer in het vizier en was zeer accuraat in het scoutingsproces. Tonnie heeft de scouting bij Ajax naar een professioneel niveau getild. Hij heeft op mijn verzoek ook data-onderzoeken gedaan naar het hele transferbeleid van Ajax in de tienjarige periode voor mijn komst."
"Daaruit bleek dat zelfopgeleide spelers een hoger rendement hadden dan gekochte spelers. Daarop heb ik mijn beleid afgestemd. Toen Ronaldo voor PSV koos, zei ik: Maar wij hebben Kluivert. Dat was natuurlijk bluf. Ik kende Kluivert alleen van de A1 en de stap naar het eerste is niet zo groot als iedereen denkt. Daarom heb ik Davids, Seedorf en hem uit de A1 geplukt", aldus Van Gaal.
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Louis van Gaal verloor transferstrijd met Ajax van PSV: "Dat was bluf"
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