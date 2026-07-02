Louis van Gaal vertrokken bij Ajax: "Dat was voor hem de druppel"

Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur van de Raad van Commissarissen bij Ajax zou rechtstreeks samenhangen met de recente ontwikkelingen binnen de technische organisatie van de club. Dat schrijft Het Parool , dat spreekt van oplopende onvrede over de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff.

Volgens de krant was het afscheid van Marijn Beuker uiteindelijk de doorslaggevende factor voor Van Gaal. "Sinds de entree van Jordi Cruijff is er bij Ajax op sleutelposities sprake van een uittocht van medewerkers", schrijft Het Parool. "Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur past in dat rijtje. De aftocht van zijn protegé, Marijn Beuker, was voor Van Gaal de druppel."

Hoewel er volgens de krant geen sprake is van een verstoorde relatie tussen Van Gaal en Cruijff, zou de voormalig bondscoach moeite hebben met de manier waarop de technisch directeur zijn functie invult. "Volgens ingewijden vindt Van Gaal dat de technische directie van Ajax ook bezig moet zijn met de lange termijn. Ook moet hij samenwerken met de bestaande geledingen van een club. Dat Cruijff dat niet doet, neemt Van Gaal hem echter niet kwalijk. Dat ligt aan Ajax, dat Cruijff die vrijheid geeft."