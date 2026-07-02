Louis van Gaal vertrokken bij Ajax: "Dat was voor hem de druppel"
Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur van de Raad van Commissarissen bij Ajax zou rechtstreeks samenhangen met de recente ontwikkelingen binnen de technische organisatie van de club. Dat schrijft Het Parool, dat spreekt van oplopende onvrede over de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff.
Volgens de krant was het afscheid van Marijn Beuker uiteindelijk de doorslaggevende factor voor Van Gaal. "Sinds de entree van Jordi Cruijff is er bij Ajax op sleutelposities sprake van een uittocht van medewerkers", schrijft Het Parool. "Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur past in dat rijtje. De aftocht van zijn protegé, Marijn Beuker, was voor Van Gaal de druppel."
Hoewel er volgens de krant geen sprake is van een verstoorde relatie tussen Van Gaal en Cruijff, zou de voormalig bondscoach moeite hebben met de manier waarop de technisch directeur zijn functie invult. "Volgens ingewijden vindt Van Gaal dat de technische directie van Ajax ook bezig moet zijn met de lange termijn. Ook moet hij samenwerken met de bestaande geledingen van een club. Dat Cruijff dat niet doet, neemt Van Gaal hem echter niet kwalijk. Dat ligt aan Ajax, dat Cruijff die vrijheid geeft."
Beuker, die eind 2023 op voorspraak van Van Gaal werd aangesteld als directeur, zag zijn verantwoordelijkheden volgens de krant na de komst van Cruijff steeds verder afnemen. Uiteindelijk besloot hij daarom zelf te vertrekken. "Beuker was eind 2023 aangesteld als directeur op voorspraak van Van Gaal, die hem als ontwikkelaar van talent nog kende uit zijn tijd bij AZ. De aftocht van zijn protegé bij Ajax vormde voor Van Gaal de druppel."
Volgens Het Parool staan Van Gaal en Beuker bovendien niet op zichzelf. De krant wijst erop dat de afgelopen periode meerdere medewerkers afscheid namen van Ajax, onder wie hoofd fysiek Sam Feringa, keeperstrainer Erik Heijblok, jeugdtrainer Paul Nuijten, hoofd topsport Martijn Redegeld en scout Hans van Wassem. Daar staat volgens de krant een flinke Spaanse inbreng tegenover. "Daartegenover staat de komst van tien Spanjaarden in de technische en begeleidende staf van Ajax 1 en Jong Ajax. Cruijffs gedachte bij het negeren van de bestaande organisatie is: als het de afgelopen jaren allemaal goed was gegaan, had Ajax hem niet benaderd", besluit Het Parool.
'Ajax wil af van 'riant salaris' en laat speler gratis vertrekken'
Cruijff krijgt flinke kritiek: "Zij zitten er voor spek en bonen"
Louis van Gaal vertrokken bij Ajax: "Dat was voor hem de druppel"
Zinchenko richt zich tot Ajax-fans: "Uit de grond van m'n hart"
Boukhari doet onthulling over Nederland - Marokko: "Ik was zo blij"
'Club uit Eredivisie verrast en strikt 42-jarige Remko Pasveer'
'Ajax concreet in de markt voor talentvolle Franse rechtsback'
Maduro eist respect voor oud-Ajacied: "Hij is een legende voor Oranje"
Matthijs de Ligt zoenend met nieuwe vlam gespot op eiland Ibiza
Godts klaar voor België: "Dat zal hij zelf ook wel gedacht hebben"
Francesco Farioli had 'hekel' aan Beuker: "Vaak niet op één lijn"
Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"
Seedorf over racisme in voetbal: "Witte mensen moeten het voelen"
'Ajax mengt zich in strijd om handtekening peperdure aanvaller'
BREAKING: Louis van Gaal legt werkzaamheden bij Ajax naast zich neer
WK-kijkfeest Van der Meijde slaat volledig om na verlies Oranje
'Erik ten Hag in beeld als nieuwe bondscoach': "Is de kandidaat"
BREAKING: Ajax deelt thuisshirt voor aankomende Eredivisie-seizoen
Derksen oppert oud-Ajax-trainer voor Oranje: "Maak het nu rond"
Kieft kiest ideale trainer voor Nederlands elftal: "Voor mij..."
René Wagelaar haalt flink uit: "Hij maakte een fout bij Ajax"
'Vertrek Koeman is volgens verwachting, het WK was de druppel'
Theo Janssen legt vinger op zere plek: "Dat zijn we vergeten"
Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Ik blijf het lullig vinden"
'Ajax en Spaanse clubs azen op Uruguayaans international'
Henrique heeft duidelijk doel voor ogen: "Dat wil ik bereiken"
Ajax legt jonge verdediger (16) vast: "Hij is mijn voorbeeld"
'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'
Hans Kraay junior reageert: "Een heel ander gezicht dan bij Ajax"
Beuker onthult brief: "Keuzes die we anders hadden moeten maken"