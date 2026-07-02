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Ajax bestuur & beleid

Louis van Gaal vertrokken bij Ajax: "Dat was voor hem de druppel"

Amber
bron: Het Parool
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur van de Raad van Commissarissen bij Ajax zou rechtstreeks samenhangen met de recente ontwikkelingen binnen de technische organisatie van de club. Dat schrijft Het Parool, dat spreekt van oplopende onvrede over de werkwijze van technisch directeur Jordi Cruijff.

Volgens de krant was het afscheid van Marijn Beuker uiteindelijk de doorslaggevende factor voor Van Gaal. "Sinds de entree van Jordi Cruijff is er bij Ajax op sleutelposities sprake van een uittocht van medewerkers", schrijft Het Parool. "Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur past in dat rijtje. De aftocht van zijn protegé, Marijn Beuker, was voor Van Gaal de druppel."

Hoewel er volgens de krant geen sprake is van een verstoorde relatie tussen Van Gaal en Cruijff, zou de voormalig bondscoach moeite hebben met de manier waarop de technisch directeur zijn functie invult. "Volgens ingewijden vindt Van Gaal dat de technische directie van Ajax ook bezig moet zijn met de lange termijn. Ook moet hij samenwerken met de bestaande geledingen van een club. Dat Cruijff dat niet doet, neemt Van Gaal hem echter niet kwalijk. Dat ligt aan Ajax, dat Cruijff die vrijheid geeft."

Beuker, die eind 2023 op voorspraak van Van Gaal werd aangesteld als directeur, zag zijn verantwoordelijkheden volgens de krant na de komst van Cruijff steeds verder afnemen. Uiteindelijk besloot hij daarom zelf te vertrekken. "Beuker was eind 2023 aangesteld als directeur op voorspraak van Van Gaal, die hem als ontwikkelaar van talent nog kende uit zijn tijd bij AZ. De aftocht van zijn protegé bij Ajax vormde voor Van Gaal de druppel."

Volgens Het Parool staan Van Gaal en Beuker bovendien niet op zichzelf. De krant wijst erop dat de afgelopen periode meerdere medewerkers afscheid namen van Ajax, onder wie hoofd fysiek Sam Feringa, keeperstrainer Erik Heijblok, jeugdtrainer Paul Nuijten, hoofd topsport Martijn Redegeld en scout Hans van Wassem. Daar staat volgens de krant een flinke Spaanse inbreng tegenover. "Daartegenover staat de komst van tien Spanjaarden in de technische en begeleidende staf van Ajax 1 en Jong Ajax. Cruijffs gedachte bij het negeren van de bestaande organisatie is: als het de afgelopen jaren allemaal goed was gegaan, had Ajax hem niet benaderd", besluit Het Parool.

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