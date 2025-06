Louis van Gaal weer aan de slag? "Dat zou ik nog kunnen overzien"

Louis van Gaal is lovend over Arne Slot, die in zijn eerste seizoen bij Liverpool gelijk de Premier League wist te winnen. De voormalig bondscoach herkent zichzelf een beetje in de 46-jarige Slot.

Van Gaal had al voorspeld dat Slot het goed zou doen bij Liverpool. "Ja. Arne Slot is één van de beste Nederlandse trainers", zegt Van Gaal bij Sky Sports. "Hij is een procestrainer zoals ik zelf ook ben. Dat zie ik graag. Hij heeft laten zien dat Nederlandse coaches toch altijd goede coaches zijn."

Volgens Van Gaal kan Slot bij Liverpool ook volgend seizoen weer kampioen worden. "In Nederland heeft hij het ook uitstekend gedaan bij elke club. Niet alleen bij de topclubs, maar ook op een lager niveau. Als je een procestrainer bent, dan is de kans heel groot dat je een goede coach bent. De titel prolongeren is altijd moeilijk, want hij moet een nieuw team bouwen. Het wordt moeilijk voor hem om weer te winnen, maar ik geef hem een goede kans."

Van Gaal verwacht zelf niet meer aan de slag te gaan als trainer van een club. In het verleden werkte hij onder meer bij Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United. "Ik zie er geweldig uit, maar ik ben 73. Ik zie niet veel trainers die ouder zijn dan ik, dus ik denk van niet. Misschien een nationale ploeg, dat zou ik nog kunnen overzien", aldus Louis van Gaal.