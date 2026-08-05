Louis van Gaal weer in beeld bij Oranje: "Totale paniek in Zeist"

Louis van Gaal sluit een nieuwe rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. De ervaren trainer laat in gesprek met Voetbal International weten dat de deur nog openstaat, al is er volgens hem nog geen contact geweest met de KNVB. Kenneth Perez vraagt zich echter af of Van Gaal de juiste keuze zou zijn.

De analist vindt vooral de leeftijd van Van Gaal een belangrijk punt. De KNVB sprak eerder de ambitie uit om een bondscoach voor de langere termijn aan te stellen. "De KNVB heeft altijd gezegd dat ze iemand voor de lange termijn willen. Louis van Gaal is een geweldige trainer geweest. Hij is 74 jaar. Dat is toch niet voor de lange termijn?", zegt Perez in Voetbalpraat.

Volgens Sinclair Bischop kan de interesse in Van Gaal ook voortkomen uit een gebrek aan opties. "Misschien is de situatie nu wel zodanig dat de KNVB gefaald heeft. Drie mogelijke kandidaten, die het hadden kunnen en misschien wel moeten worden, kunnen nu niet. Denk aan Peter Bosz, Arne Slot en Erik Ten Hag. Als je dan hoort welke namen er worden genoemd, met Reiziger, is dat een zwaktebod. Dan ga je misschien wel kijken naar een bondscoach die bewezen heeft dat hij Oranje aan de praat kan krijgen."