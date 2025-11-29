Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Marcel van der Kraan vraagt zich af of Louis van Gaal bij Ajax mocht Jordi Cruijff de nieuwe technisch directeur worden. Het duo heeft geen goede relatie, waardoor Van Gaal het mogelijk voor gezien zal houden.

Jordi Cruijff is dé topkandidaat van Ajax.  "Ik vind het interessant om te zien of Van Gaal wel blijft als de komst van Jordi Cruijff doorgaat. Met een Cruijff aan boord, Danny Blind die weg is...", somt Van der Kraan op bij Kick-off van De Telegraaf. Recentelijk zag Van Gaal in Danny Blind al een kompaan vertrekken. "Hij heeft Marijn Beuker nog, de oren en ogen in de organisatie", reageert Valentijn Driessen.

"De eerste beslissing ligt bij Jordi Cruijff zelf, wil hij het?", zegt Mike Verweij. "Dat heeft onder meer te maken met het budget in de winter. Misschien is het handiger om hem net na de transferperiode aan te stellen, want dan heeft hij een redelijk soepele start."  

"Aan de andere kant denk ik: áls hij erin wil stappen, zullen zijn handen jeuken en zal hij nu instappen. Dat zal van een heleboel dingen afhangen. Als hij niks kan doen op de transfermarkt in de winter, dan kan hij net zo goed over een paar maanden beginnen", besluit Verweij.

