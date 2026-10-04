Louis van Gaal wilde PSV-icoon naar Ajax halen: "Een groot compliment"
Hans van Breukelen is één van de meest succesvolle doelmannen die ooit voor PSV speelden. De voormalig goalie stopte in 1994 met voetballen, maar had zijn carrière nog met een jaar kunnen verlengen: Louis van Gaal wilde hem naar Ajax halen.
"Mijn carrière is eigenlijk als een nachtkaars uitgegaan", vertelt Van Breukelen in Voetbal International. "Mijn laatste competitiewedstrijd verloren we met 3-2 van Volendam. Dat paste helemaal in het beeld van dat laatste seizoen. Maar daar stonden tijdens mijn carrière natuurlijk heel veel fantastische momenten tegenover."
"Toen ik in 1994 als toeschouwer bij het WK in Amerika was, vroeg Louis van Gaal me nog of ik bij Ajax een jaar achter Edwin van der Sar wilde gaan zitten. Maar dat kon ik natuurlijk niet maken, bij de grootste concurrent uit mijn carrière. Maar ik vond het wél een groot compliment", aldus de voormalig doelman.
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Louis van Gaal wilde PSV-icoon naar Ajax halen: "Een groot compliment"
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