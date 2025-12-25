Louis van Gaal zeer emotioneel: "Daar gaat het om in het leven!"

Eerder had Van Gaal al zijn bijdrage geleverd in het Glazen Huis, waar hij van alles deed om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo bood hij onder meer een rondje golf met diner aan, begeleid door de 74-jarige vakman zelf. De hoogste bieder legde hier uiteindelijk zo’n vijftigduizend euro voor neer. Dat was slechts een klein deel van het totaal, want in totaal werd er meer dan 18,4 miljoen euro opgehaald.

De drie dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer maakten het bedrag bekend in Den Bosch, kort nadat ze het Glazen Huis hadden verlaten. Nooit eerder haalde Serious Request zo veel geld op. Direct na de onthulling werd Van Gaal geïnterviewd en raakte zichtbaar geëmotioneerd. "Ik ben een emotioneel iemand, en als je dan zo’n prestatie levert, dan vind ik dat echt fantastisch", gaf hij toe.

“Ik heb natuurlijk een dankwoord”, vervolgde hij. “Want we hebben natuurlijk een organisatie gezien - met de drie dj’s voorop - met Spieren voor Spieren, Serious Request en 3FM. Het ging allemaal zo vloeiend in elkaar op, en iedereen met zo’n vriendelijke kop! Daar gaat het om in het leven. Fantastisch!”, sloot Van Gaal vol enthousiasme af.