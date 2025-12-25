AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Louis van Gaal zeer emotioneel: "Daar gaat het om in het leven!"

Arthur
bron: 3FM Serious Request
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Orange Pictures

Louis van Gaal kon zijn emoties woensdag niet verbergen. De oud-bondscoach en ereambassadeur van Spieren voor Spieren stond op het podium tijdens de bekendmaking van de recordopbrengst van Serious Request.

Eerder had Van Gaal al zijn bijdrage geleverd in het Glazen Huis, waar hij van alles deed om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo bood hij onder meer een rondje golf met diner aan, begeleid door de 74-jarige vakman zelf. De hoogste bieder legde hier uiteindelijk zo’n vijftigduizend euro voor neer. Dat was slechts een klein deel van het totaal, want in totaal werd er meer dan 18,4 miljoen euro opgehaald.

De drie dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer maakten het bedrag bekend in Den Bosch, kort nadat ze het Glazen Huis hadden verlaten. Nooit eerder haalde Serious Request zo veel geld op. Direct na de onthulling werd Van Gaal geïnterviewd en raakte zichtbaar geëmotioneerd. "Ik ben een emotioneel iemand, en als je dan zo’n prestatie levert, dan vind ik dat echt fantastisch", gaf hij toe.

“Ik heb natuurlijk een dankwoord”, vervolgde hij. “Want we hebben natuurlijk een organisatie gezien - met de drie dj’s voorop - met Spieren voor Spieren, Serious Request en 3FM. Het ging allemaal zo vloeiend in elkaar op, en iedereen met zo’n vriendelijke kop! Daar gaat het om in het leven. Fantastisch!”, sloot Van Gaal vol enthousiasme af.

Gerelateerd:
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

'Ajax wil in de winterperiode afscheid nemen van zestal spelers'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd