Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Louis van Gaal zorgt voor lachbui: "Hij is zó vol van zichzelf"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

René van der Gijp en Johan Derksen hebben flink moeten lachen om een fragment van Louis van Gaal, die onlangs een pleintje naar zich vernoemd kreeg bij amateurclub SV De Meer in Amsterdam-Oost.

Van der Gijp en Derksen zagen daarna een opmerkelijk interview van de oud-trainer van Ajax bij AT5. "Ik liep hier rond (bij SV De Meer, red.) op mijn negende en dat was eigenlijk al een wonder, want je mocht pas met tienjarige leeftijd op De Meer komen. Voor mij is een uitzondering gemaakt", zei Van Gaal. "Ik kon redelijk aardig ballen."

Van der Gijp moest daar om lachen. "Hij was zó'n groot talent, hij mocht al op negenjarige leeftijd komen waarbij anderen pas op tienjarige leeftijd welkom waren", zegt Van der Gijp sarcastisch bij Vandaag Inside. "Het is leuk ook, hè? Dat je je hele leven dol op jezelf bent. Dat is toch lekker, man?" 

Derksen is het daarmee eens. "Hij blijft het doen, hè?", reageert Derksen. "Hij wordt ouder, maar blijft gewoon al zijn heldendaden opsommen." Van der Gijp kan er wel om lachen. "Hij is zó vol van zichzelf. Niet normaal!" 

Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal René van der Gijp Johan Derksen
