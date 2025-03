Lucas Rosa niet klaar voor basis? "Hij zal dat moeten verbeteren"

Lucas Rosa groeide uit tot een publiekslieveling in Spanje, vertelt Félix Valle van fanclub Verdejo Blanquivioleta . In gesprek met Ajax Showtime

"Hij heeft snelheid, solide verdedigende kwaliteiten en het vermogen om mee aan te vallen en kansen te creëren. Hij heeft een goede balcontrole en is effectief in de verdediging. Daarnaast draagt hij ook bij aan de omschakeling in aanvallend opzicht. Hij heeft namelijk het vermogen om de bal van achteruit mee naar voren te nemen", weet Valle in gesprek met Ajax Showtime.

Bij Real Valladolid speelde hij dit seizoen als linksback, maar dat was uit nood geboren. "De linksbackpositie is een open positie in het Estadio Nuevo José Zorrilla, veroorzaakt door de incompetentie van Ronaldo en zijn bestuur. In mijn ogen is hij echter een rechtsback", vertelt Valle

Een goede linksback dus, maar er kan nog veel beter. "Hij zal de nauwkeurigheid van zijn voorzetten moeten verbeteren om assists te kunnen geven. En hoewel hij een goede balcontrole heeft, heeft hij moeite in één-op-één situaties. Hij moet ook zijn huidige fysieke conditie behouden, omdat hij nu bij een team gaat spelen dat de competitie wil winnen en actief is in Europa."