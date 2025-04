Lucas Rosa roemt PSV'er: "Niet te veel respect voor hem hebben"

Lucas Rosa kijkt met veel plezier terug op zijn basisdebuut voor Ajax in de topper tegen PSV. De Braziliaan vond dat zijn ploeg een nagenoeg perfecte wedstrijd speelde. Daarnaast sprak hij lovend over Noa Lang, die indruk op hem maakte.

"Het was een perfecte wedstrijd", steekt Rosa van wal via de officiële kanalen van Ajax. "Ik keek uit naar dit duel en kreeg de mogelijkheid om te spelen. Ik was klaar om mezelf te laten zien in dit soort situaties. Dit was de ideale wedstrijd om te laten zien: dit ben ik."

Rosa houdt van de druk die bij dit soort wedstrijden met zich meebrengt. "Ik hou van dit soort wedstrijden, de atmosfeer, de druk. Je ziet iedereen naar je schreeuwen en je lacht naar hen, terwijl je aan het winnen bent. Dat is voetbal in de essentie. Een wedstrijd als deze winnen, dat is het beste gevoel wat er is. In dit soort wedstrijden moet je als soldaten zijn. De fans waren ook als soldaten."

Lang had mede dankzij Rosa weinig te vertellen. "Dit soort duels zijn erg moeilijk", weet de back. "Het is een hele goede speler, dat weet iedereen. Ik moest erg oplettend zijn, want bij elke kleine fout zou hij kunnen scoren. Tegelijkertijd moest ik ook niet te veel respect voor hem hebben. Het moet er hard aan toe gaan. We moesten vol druk zetten. Als je te veel ruimte geeft aan een speler zoals hij, dan kan hij veel doen. Dat is niet makkelijk, maar ik deed het goed."