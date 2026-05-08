Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"

Lucas Rosa bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij Real Valladolid. De 26-jarige vleugelverdediger stond tussen 2021 en 2024 onder contract bij de Spaanse club en speelde onder andere tegen spelers als Lamine Yamal, Mbappé, Griezmann en Rodrygo.

"Met die laatste had ik het het zwaarst. Ik kon Rodrygo niet eens aanraken", vertelt hij in een interview op de website van AD. "Het voelde alsof ik hem in een zee aan ruimte moest vangen. Dat lukt me niet. Het werd een nachtmerrie. Het was ook mijn eerste jaar als prof", blikt Rosa terug.

"Het tweede jaar ging alles me stukken beter af", vervolgt hij. "Na mijn debuut zocht Paulo André (de rechterhand van clubeigenaar Ronaldo, red.) me op in de kleedkamer. Hij zei: ‘Je zei dat je één kans nodig had en je hebt het geflikt’. Dit verhaal heeft-ie pas ook in Brazilië verteld", vertelt Rosa.