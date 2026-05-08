Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
Lucas Rosa bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij Real Valladolid. De 26-jarige vleugelverdediger stond tussen 2021 en 2024 onder contract bij de Spaanse club en speelde onder andere tegen spelers als Lamine Yamal, Mbappé, Griezmann en Rodrygo.
"Met die laatste had ik het het zwaarst. Ik kon Rodrygo niet eens aanraken", vertelt hij in een interview op de website van AD. "Het voelde alsof ik hem in een zee aan ruimte moest vangen. Dat lukt me niet. Het werd een nachtmerrie. Het was ook mijn eerste jaar als prof", blikt Rosa terug.
"Het tweede jaar ging alles me stukken beter af", vervolgt hij. "Na mijn debuut zocht Paulo André (de rechterhand van clubeigenaar Ronaldo, red.) me op in de kleedkamer. Hij zei: ‘Je zei dat je één kans nodig had en je hebt het geflikt’. Dit verhaal heeft-ie pas ook in Brazilië verteld", vertelt Rosa.
"Het maakt niet uit wat de situatie is: ik geef nooit op. Ik heb veel zelfvertrouwen. In mijn hoofd weet ik: ik ga hier uitkomen. Dat was ook het geval toen ik bij Ajax in het begin vooral op de bank zat. Tegen PSV kreeg ik vorig jaar de kans", blikt hij terug. "Daarna ging het af en aan. Óscar García is nu alweer mijn vierde trainer hier. Onder hem speel ik alles. Dat hoop ik lang door te trekken. En als dat even niet lukt, raak ik niet in paniek", besluit Rosa.
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax