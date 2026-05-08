Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"

Niek
Lucas Rosa loopt vrij bij Ajax
Lucas Rosa loopt vrij bij Ajax Foto: © Pro Shots

Lucas Rosa bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij Real Valladolid. De 26-jarige vleugelverdediger stond tussen 2021 en 2024 onder contract bij de Spaanse club en speelde onder andere tegen spelers als Lamine Yamal, Mbappé, Griezmann en Rodrygo. 

"Met die laatste had ik het het zwaarst. Ik kon Rodrygo niet eens aanraken", vertelt hij in een interview op de website van AD. "Het voelde alsof ik hem in een zee aan ruimte moest vangen. Dat lukt me niet. Het werd een nachtmerrie. Het was ook mijn eerste jaar als prof", blikt Rosa terug.

"Het tweede jaar ging alles me stukken beter af", vervolgt hij. "Na mijn debuut zocht Paulo André (de rechterhand van clubeigenaar Ronaldo, red.) me op in de kleedkamer. Hij zei: ‘Je zei dat je één kans nodig had en je hebt het geflikt’. Dit verhaal heeft-ie pas ook in Brazilië verteld", vertelt Rosa. 

"Het maakt niet uit wat de situatie is: ik geef nooit op. Ik heb veel zelfvertrouwen. In mijn hoofd weet ik: ik ga hier uitkomen. Dat was ook het geval toen ik bij Ajax in het begin vooral op de bank zat. Tegen PSV kreeg ik vorig jaar de kans", blikt hij terug. "Daarna ging het af en aan. Óscar García is nu alweer mijn vierde trainer hier. Onder hem speel ik alles. Dat hoop ik lang door te trekken. En als dat even niet lukt, raak ik niet in paniek", besluit Rosa. 

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

0
Julian Rijkhoff

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws