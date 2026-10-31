Lucas Rosa staat deel van salaris bij Ajax af: "Een mooi gebaar"

Lucas Rosa heeft zijn draai inmiddels helemaal gevonden bij Ajax en in Amsterdam. De Braziliaanse rechtsback kende aanvankelijk een lastige periode in Nederland, maar voelt zich inmiddels steeds meer thuis. Naast zijn prestaties op het veld laat Rosa ook buiten het voetbal van zich horen. Zo zet hij zich actief in voor goede doelen en doneert hij maandelijks een deel van zijn salaris.

In gesprek met Het Parool vertelt Rosa over zijn achtergrond en de invloed van zijn familie. "Mijn vader is kinderarts in Taubaté, net als mijn opa. Het is een carrièrepad dat mij zeker interesseert, al wilde ik als klein jongetje maar één ding: voetballer worden. Ik voetbalde altijd op straat", vertelt hij. Dat deed hij eerst in Ribeirão Preto en later in Taubaté, waar zijn familie naartoe verhuisde toen hij vijf jaar oud was. Ook zaalvoetbal speelde een belangrijke rol in zijn jeugd. "En in Brazilië is zaalvoetballen ook populair. Dat heb ik tot mijn dertiende gedaan. Daarna maakte ik de overstap naar het veld." De verdediger is ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation en doneert daarnaast iedere maand één procent van zijn salaris aan de liefdadigheidsorganisatie Common Goals. Daarmee ondersteunt hij een sociaal project in Brazilië dat kinderen met behulp van voetbal op het rechte pad probeert te houden. "Dat moet iedereen zelf weten, maar ik doe het wel. Daarmee steun ik een sociaal project in Brazilië dat kinderen via voetbal op het rechte pad probeert te houden. Ik vind het een mooi gebaar. Voor ons maakt één procent nauwelijks verschil, maar voor iemand anders wel. Ik probeer mijn teamgenoten aan te sporen hetzelfde te doen."

Ook op sportief vlak is Rosa tevreden over zijn ontwikkeling bij Ajax. Op de vraag of het duel met Atalanta Bergamo zijn beste wedstrijd van het seizoen was, reageert hij bevestigend. "Ja, daar ben ik het mee eens. We domineerden als team en ik speelde zelf ook een goede wedstrijd. Ik denk dat ik onder Míchel de beste versie van mezelf laat zien." Rosa is bovendien te spreken over de werkwijze van zijn trainer. "Hij is een gepassioneerde trainer. Dat kan iedereen zien, want hij gaat flink tekeer langs de lijn. Soms is het misschien wat veel, maar hij zegt altijd dat het niet persoonlijk is bedoeld. Het komt doordat hij zoveel van voetbal houdt en het maximale eist van iedereen." Volgens de Braziliaan is dat een belangrijke reden waarom Ajax dit seizoen beter voor de dag komt dan vorig jaar. "Het verschil tussen dit jaar en vorig jaar is groot. Dat zie je op het veld, aan de manier van spelen, en er zijn natuurlijk ook andere spelers. Míchel en Jordi Cruijff hebben duidelijk uitgesproken dat we kampioen willen worden. Dat is het doel. Let's go, zou ik zeggen."