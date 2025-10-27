Lucas Rosa wijst naar Farioli: "Dat is iets wat iedereen zag"

Tegen Chelsea begon Ajax verdedigend, maar over het algemeen speelt de ploeg dit seizoen aanvallender dan vorig jaar. Vleugelspeler Lucas Rosa ziet het verschil in speelstijl onder de nieuwe trainer, zo stelt hij tegenover ESPN .

Rosa steekt van wal over Farioli. "De Italiaanse coach werkte veel aan het defensieve gedeelte. Dat is iets wat iedereen zag vorig seizoen. We kregen weinig doelpunten tegen. Met John is het misschien wat aanvallender. Hij valt meer aan. Hij probeert meer op de helft van de tegenstander te zijn. Maar ik zie niet heel veel verschillen. Ze proberen altijd het beste voor het team te doen. Misschien dat hij als Italiaan meer het DNA heeft voor het verdedigende gedeelte."

Toch blijft de verdediging een aandachtspunt voor de Amsterdammers. Rosa legt uit: "Als Ajax wil je altijd aanvallen. Dat is een beetje het idee van deze club, van iedereen die hier speelt. Maar in het voetbal heb je niet altijd de bal, dus soms moet je in een laag blok staan. Dan moeten we proberen iets beter te verdedigen."

De Braziliaan benadrukt dat verdedigend werk essentieel blijft: "Ik houd meer van aanvallen, maar als verdediger vind ik het fijn om te weten dat we een goede en compacte verdediging hebben. Dat we geen tegendoelpunten krijgen. Dat is de laatste wedstrijden helaas niet zo, maar ik weet zeker dat we dat kunnen verbeteren."