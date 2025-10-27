Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lucas Rosa wijst naar Farioli: "Dat is iets wat iedereen zag"

Arthur
bron: ESPN
Lucas Rosa in actie namens Ajax
Lucas Rosa in actie namens Ajax Foto: © Pro Shots

Tegen Chelsea begon Ajax verdedigend, maar over het algemeen speelt de ploeg dit seizoen aanvallender dan vorig jaar. Vleugelspeler Lucas Rosa ziet het verschil in speelstijl onder de nieuwe trainer, zo stelt hij tegenover ESPN.

Rosa steekt van wal over Farioli. "De Italiaanse coach werkte veel aan het defensieve gedeelte. Dat is iets wat iedereen zag vorig seizoen. We kregen weinig doelpunten tegen. Met John is het misschien wat aanvallender. Hij valt meer aan. Hij probeert meer op de helft van de tegenstander te zijn. Maar ik zie niet heel veel verschillen. Ze proberen altijd het beste voor het team te doen. Misschien dat hij als Italiaan meer het DNA heeft voor het verdedigende gedeelte."

Toch blijft de verdediging een aandachtspunt voor de Amsterdammers. Rosa legt uit: "Als Ajax wil je altijd aanvallen. Dat is een beetje het idee van deze club, van iedereen die hier speelt. Maar in het voetbal heb je niet altijd de bal, dus soms moet je in een laag blok staan. Dan moeten we proberen iets beter te verdedigen."

De Braziliaan benadrukt dat verdedigend werk essentieel blijft: "Ik houd meer van aanvallen, maar als verdediger vind ik het fijn om te weten dat we een goede en compacte verdediging hebben. Dat we geen tegendoelpunten krijgen. Dat is de laatste wedstrijden helaas niet zo, maar ik weet zeker dat we dat kunnen verbeteren."

Gerelateerd:
John van den Brom in De Grolsch Veste

John van den Brom baalt: "We hebben Ajax in het zadel geholpen"

0
Mika Godts tegen FC Twente

Godts spreekt zich uit: "De relatie met de trainer is heel goed"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Lucas Rosa
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd