Lucas Rosa zet stip aan de horizon: "Dat blijft het doel"

Max
bron: Ajax Life
Lucas Rosa in actie namens Ajax
Lucas Rosa in actie namens Ajax Foto: © Pro Shots

Lucas Rosa hoopt over vier jaar op het WK te staan. De rechtsback van Ajax heeft meerdere ijzers in het vuur. 

De 25-jarige Rosa werd geboren in Brazilië, maar heeft ook Italiaanse roots. "Toen ik in 2018 de overstap maakte van SE Palmeiras naar Juventus FC, werd me de mogelijkheid geboden een dubbele nationaliteit aan te nemen", blikt hij terug in Ajax Life

Rosa werd nog nooit opgeroepen voor interlands en staat in de toekomst mogelijk dus voor een keuze tussen Brazilië en Italië. "We zien wel wat er gebeurt. Spelen voor Brazilië is mijn allergrootste droom", geeft hij eerlijk toe. "Waarom zou het niet kunnen?"

De rechtsback houdt nog altijd geloof in een interlandcarrière. "Sommige spelers hebben nou eenmaal een iets langere aanloop nodig. De een wordt op z’n 22ste voor het eerst geselecteerd, de ander op z’n 28ste. Ik ben 25 jaar en heb nog alle tijd om me verder te ontwikkelen. Het WK over vier jaar blijft het doel", besluit hij. 

