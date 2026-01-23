Laatste nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Lucca maakt transfer naar Premier League, enorm hoge koopoptie

Max
bron: Nottingham Forest
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca Foto: © Pro Shots

Lorenzo Lucca maakt het seizoen af bij Nottingham Forest. De voormalig spits van Ajax werd vrijdag gepresenteerd door de Engelse club. 

Nottingham Forest betaalt één miljoen euro om Lucca tot het einde van het seizoen over te nemen van Napoli. Naar verluidt is er een koopoptie van veertig miljoen euro om de Italiaanse spits na dit seizoen definitief over te nemen.

Lucca speelde het seizoen 2022/23 op huurbasis bij Ajax, maar kon in Amsterdam geen potten breken. Via Pisa en Udinese kwam hij vorige zomer naar Napoli. 

Ouder nieuws
