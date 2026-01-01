HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
'Lucca slachtoffer van transferverbod Napoli': "Sluiten niets uit"

Cherine
Lorenzo Lucca bij Napoli
Lorenzo Lucca bij Napoli Foto: © BSR Agency

Napoli-directeur Giovanni Manna sluit een winters vertrek van Noa Lang en voormalig Ajax-spits Lorenzo Lucca niet uit. Door een transferverbod moet de Italiaanse club eerst spelers verkopen voordat nieuwe aankopen mogelijk zijn.

In een interview met DAZN vertelde Manna dat hij niks uitsluit. Hij noemt de situatie een 'enorme paradox'. "De beperkingen op de transfermarkt zijn paradoxaal: we zijn een gezonde club. Ik vind het oneerlijk, maar we maken van de nood een deugd."

Lang en Lucca hebben door het gebrek aan vaste basisplaatsen nog geen stempel kunnen drukken dit seizoen. "De UEFA geeft je een jaar de tijd om correcties aan te brengen en de situatie te herstellen, maar in de Serie A word je meteen geblokkeerd. Wat januari betreft: we zullen zien wat er gebeurt. We sluiten niets uit", aldus de Napoli-directeur.

Lang werd afgelopen zomer voor ongeveer 28 miljoen euro naar Napoli gehaald en scoorde in 21 duels één keer. Udinese-huurling Lucca speelde negentien wedstrijden en scoorde twee keer.

