Luciano Valente alsnog naar Ajax? "Kunnen hem goed gebruiken"

Luciano Valente wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord, en volgens journalist Bart Kruijt is die interesse nog altijd actueel. In een update over de stand van zaken rondom de middenvelder van FC Groningen schetst Kruijt bij Rondje Transfers een duidelijk beeld van de onderhandelingen en Valente’s persoonlijke voorkeur.

"De stand van zaken is naar mijn informatie dat Feyenoord er nog steeds mee bezig is. Ze hebben twee keer een bod uitgebracht en er verschenen geruchten dat er ook een derde bod was, maar dat is er nog niet. Het is wel de verwachting dat die komt", aldus Kruijt. "Er zit namelijk nog wel een verschilletje tussen vraag en aanbod. Dat is gewoon het spel wat er gespeeld wordt en het is ook nog zo vroeg in de zomer, dus het is veel te vroeg om te zeggen of het doorgaat."

Volgens Kruijt is het duidelijk dat Valente zelf openstaat voor een overstap naar De Kuip. "Ik geloof wel dat de betrokken partijen elkaar moeten gaan vinden, want Valente wil ook gewoon die kant op. Maar dat gaat hij voor de camera niet zeggen als mensen vragen naar Feyenoord. Het is voor hem ook heel lastig, want hij zit in die 'Olij-situatie', waar elke cameraploeg ernaar gaat vragen en dan moet hij zeggen 'het is nog allemaal niet rond'. Die jongen wil naar Feyenoord, maar nu is het wachten of de clubs elkaar gaan vinden. Dat spel is gaande."

Er wordt ook gespeculeerd dat Valente zijn waarde nog zou kunnen verhogen tijdens het EK, maar Kruijt vindt dat geen sterk argument. "Je hoort ook dat hij op het EK zijn transferwaarde nog kan gaan opschroeven, maar dat vind ik geen argument. Die jongen wil niet naar het buitenland, dus wat moet hij op het EK nog doen. Het is niet dat Feyenoord ineens denkt: 'Nu leggen we 10 miljoen euro neer'."

Over andere geïnteresseerden zegt Kruijt: "Hij kan heel goed voetballen, maar hij wil gewoon naar de top drie in Nederland. PSV heeft ook meegespeeld, maar zij hebben gewoon te veel middenvelders op dit moment. Het is geen goed plan om daarheen te gaan."

Tot slot noemt Kruijt ook Ajax, maar ziet die optie als minder concreet: "Ajax kan hem goed gebruiken en die hebben zich een tijdje terug gemeld dat het een interessante speler is. Dat is alleen niet doorgepakt met biedingen en ze hebben er nu even het geld niet voor. Als Taylor die stap gaat maken, dan zou het misschien een optie zijn, maar dat lijkt eigenlijk al te laat. Feyenoord heeft al doorgepakt en die jongen is gewoon enthousiast."