'Luciano Valente bereikt akkoord en gaat FC Groningen verlaten'

Luciano Valente is een stap dichter bij een vertrek bij FC Groningen. Volgens bronnen van ESPN heeft de 21-jarige middenvelder een persoonlijk akkoord bereikt met Feyenoord. De bal ligt nu bij de clubs om tot overeenstemming te komen over de transfersom. Hierdoor lijkt Ajax definitief mis te grijpen in de strijd om de middenvelder.