Luciano Valente haalt moment aan tegen Ajax: "Een klotemoment"

"Dat is gewoon een moment wat gebeurt", zegt Valente. "Ik heb zelf in de Eredivisie ook rood gepakt tegen Ajax. Dat is gewoon een klotemoment. Ik heb het moment zelf nog niet teruggezien, maar daar ga je het uiteraard over hebben samen."

Hoewel hij Regeer nog niet heeft gesproken, benadrukt Valente dat zulke situaties nu eenmaal bij het spel horen. Jong Oranje won ondanks de rode kaart met 2-0 van Oekraïne.