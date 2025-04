Luciano Valente naar Ajax? "Zie mezelf bij een topclub spelen"

Luciano Valente staat in de belangstelling van meerdere clubs. De middenvelder van FC Groningen maakt dit seizoen indruk en sluit een stap naar de top van de Eredivisie zeker niet uit, waar ook Ajax toe behoort. In gesprek met De Telegraaf laat hij zich open uit over zijn ambities.

De 20-jarige middenvelder heeft een duidelijk doel voor ogen. "Ik zou mezelf wel bij een topclub zien spelen. Daar heb ik geen twijfel over", vertelt Valente. "Het is een droom om uit te komen voor een topclub in Nederland."

Hoewel FC Groningen met 32 punten nog niet officieel veilig is, maakt Valente zich geen zorgen over de huidige situatie. "Nee, we maken ons totaal geen zorgen. Als je met 6-0 afgaat tegen Feyenoord en PSV ga je je zorgen maken, maar we nemen juist hartstikke mooie dingen mee uit deze wedstrijden en kijken uit naar de volgende wedstrijd (FC Utrecht-uit, red.) en hebben er vertrouwen in dat we ook weer punten gaan pakken. Wij ervaren totaal geen stress."

Na de recente ontmoeting met Feyenoord kreeg Valente complimenten vanuit onverwachte hoek. "En na de wedstrijd tegen Feyenoord kwamen spelers en stafleden van Feyenoord naar me toe om te zeggen dat ik een uitstekende wedstrijd had gespeeld. Dat zijn mooie dingen. Dat mensen dat zien, is een vorm van waardering, denk ik."

Toch ligt zijn focus voorlopig nog volledig bij FC Groningen. De club hoopt het seizoen positief af te sluiten en heeft zelfs nog zicht op de play-offs voor Europees voetbal. "Ik denk dat we tegen Feyenoord en PSV wel hebben laten zien dat we er aardig op staan", zo besluit hij.