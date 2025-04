Luciano Valente onderweg naar Ajax? "Dat is natuurlijk een droom"

Luciano Valente staat de afgelopen periode veelvuldig in de spotlight. De middenvelder van FC Groningen is gevleid door de landelijke aandacht die hij krijgt.

"Bijzonder om mee te maken, haha. De laatste tijd is alles een beetje in een sneltrein gekomen, met eerst Jong Oranje en daarna de aandacht op tv en in de andere media. Je krijgt natuurlijk wel wat dingen mee, al moet ik zeggen dat ik niet alles lees, hoor", opent Valente bij Voetbal International.

"Maar mensen sturen ook weleens wat door en het is vooral heel mooi dat er goede dingen over je worden gezegd. Ik ben ook een speler die de mensen graag wil vermaken", vervolgt hij. "Maar mijn focus ligt op dit moment bij FC Groningen. We willen ons zo snel mogelijk veilig spelen en dan zullen we wel zien wat er in de zomer gaat gebeuren."

Is het lastig de focus te bewaren, nu de Nederlandse top achter hem aan zit? "Niet zo moeilijk, hoor. Ik ben gewoon lekker aan het voetballen, probeer het zo goed mogelijk te doen voor FC Groningen en ben er verder echt niet zo mee bezig."

Zelf ziet hij een transfer wel zitten. "Het is niet zo dat ik per se weg moet of iets, maar ik sta er zeker voor open. Daar hoef ik verder ook niet geheimzinnig over te doen. Ik heb eerder al eens gezegd dat ik graag eerst een binnenlandse transfer zou willen maken en een Nederlandse topclub is natuurlijk een droom. We zullen zien of het ervan gaat komen."

De middenvelder wil niet naast zijn eigen schoenen lopen, maar denkt wel klaar te zijn voor een stap. "Ik denk dat ik voetballend gezien dat niveau aan kan. Het is ook duidelijk dat ik nog genoeg ontwikkelpunten heb, maar dat leer je bij dat soort clubs ook op de trainingen. Daar word je iedere dag uitgedaagd en dat is wel wat ik graag wil."