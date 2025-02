'Lucky Ajax' ontsnapt: "Dat begint zelfs vaste prik te worden"

Ajax won zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Go Ahead Eagles door doelpunten van Brian Brobbey en Oliver Edvardsen, maar verslaggever Johan Inan (van het AD ) constateert dat veel voetballiefhebbers tegenwoordig weer over 'Lucky Ajax' praten.

“Ook in het inhaalduel met Go Ahead Eagles kroop Ajax meerdere keren door het oog van de naald", schrijft hij. "Tien minuten voor tijd vooral, toen de bezoekers de gelijkmaker al vierden en duur puntenverlies in de titelrace zich aftekende Maar Ajax ontsnapte en dat was zeker niet voor het eerst dit kalenderjaar. En hoe, want de VAR onderzocht buitenspel, maar vond een handsbal”, constateert Inan.

Scheidsrechter Joey Kooij kreeg tijdens en na het duel de nodige kritiek. "De bekritiseerde leidsman floot na vijftien maanden weer een duel in de Johan Cruijff ArenA", vervolgt de verslaggever. "Die stond meteen bol van de interrupties van de VAR. Keer op keer viel het kwartje de goede kant op voor Ajax tegen Go Ahead, dat zich in de eerdere onderlinge ontmoeting (1-1) ook bestolen voelde toen een handsbal van Davy Klaassen onbestraft bleef”, aldus Inan.

Hij beseft dat veel supporters van Feyenoord en PSV over 'Lucky Ajax' spreken. “Dat komt doordat de Amsterdammers in 2025 de meevallers opstapelen", legt hij uit op de website van het Algemeen Dagblad. "Zeker als je afgaat op klagende opponenten. Dat begint zelfs vaste prik te worden na wedstrijden van Ajax. Denk aan de foeterende Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs, nadat Wout Weghorst een penalty had versierd. En wat te denken van Union Sint-Gillis, dat zich bestolen voelde doordat keeper Remko Pasveer bij het uitkomen van Kevin Rodríguez een gebroken neus bezorgde?”