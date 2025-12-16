Luijckx: "Er blijft toch een zekere arrogantie in Ajax zitten"

Onder de leiding van John Heitinga stond aanvallend voetbal bijna centraal. Zijn tijdelijke opvolger, Fred Grim, kiest daarentegen vaker voor een resultaatgerichte aanpak, zoals Ajax vorig seizoen bijna de landstitel opleverde. Af en toe grijpt hij echter nog wel naar het zogenaamde Farioli-voetbal.

Kees Luijckx zei bij ESPN: "Ik zie overal dat het spel van Ajax gekscherend Fredioli-voetbal wordt genoemd, maar dat is eerlijk gezegd ook wat ik dacht. Ze zijn terug bij af. Dat klinkt misschien denigrerend, maar af is in dit geval best wel oké voor Ajax."

Hij voegde toe: "Farioli heeft ze vorig jaar uit het slop getrokken en Fred Grim doet nu hetzelfde, en het slop was diep in Amsterdam hoor. Toch blijft het gek dat ze met Heitinga vol voor de aanval kozen en nu weer op de counter spelen."

Luijckx benadrukte ook de mentaliteit binnen de club: "Er blijft toch een zekere arrogantie in die club zitten, want Grim lijkt deze speelstijl ook helemaal niet te omarmen. Ze blijven het in Amsterdam een beetje vies vinden om op resultaat te spelen."