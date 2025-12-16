Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Luijckx: "Er blijft toch een zekere arrogantie in Ajax zitten"

Arthur
bron: ESPN
Kees Luijckx
Kees Luijckx Foto: © Pro Shots

Onder de leiding van John Heitinga stond aanvallend voetbal bijna centraal. Zijn tijdelijke opvolger, Fred Grim, kiest daarentegen vaker voor een resultaatgerichte aanpak, zoals Ajax vorig seizoen bijna de landstitel opleverde. Af en toe grijpt hij echter nog wel naar het zogenaamde Farioli-voetbal.

Kees Luijckx zei bij ESPN: "Ik zie overal dat het spel van Ajax gekscherend Fredioli-voetbal wordt genoemd, maar dat is eerlijk gezegd ook wat ik dacht. Ze zijn terug bij af. Dat klinkt misschien denigrerend, maar af is in dit geval best wel oké voor Ajax."

Hij voegde toe: "Farioli heeft ze vorig jaar uit het slop getrokken en Fred Grim doet nu hetzelfde, en het slop was diep in Amsterdam hoor. Toch blijft het gek dat ze met Heitinga vol voor de aanval kozen en nu weer op de counter spelen."

Luijckx benadrukte ook de mentaliteit binnen de club: "Er blijft toch een zekere arrogantie in die club zitten, want Grim lijkt deze speelstijl ook helemaal niet te omarmen. Ze blijven het in Amsterdam een beetje vies vinden om op resultaat te spelen."

Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen niet mee in polonaise: "Keepers zijn geen goede trainers"

0
Sean Steur met Anis Hadj-Moussa

Steur maakt heel veel indruk: "Hoe je graag een Ajax-speler ziet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd