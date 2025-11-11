Luijckx kijkt naar FC Utrecht - Ajax: "Ziet er gewoon niet uit"

FC Utrecht heeft afgelopen weekend thuis met 2-1 gewonnen van Ajax, tot teleurstelling van de Amsterdammers. Kees Luijckx had na afloop scherpe kritiek op de verdedigende organisatie van Ajax en zag grote verschillen met de mentaliteit van Go Ahead Eagles.

"Dat Go Ahead Eagles deze mentaliteit erin hebben gekregen, is echt knap. Met z'n allen in de eigen zestien verdedigen en er nog schik in hebben ook. Het lijkt erop dat ze dat er ingeslepen hebben, de laatste maanden. Je zag het ook tegen Panathinaikos en Aston Villa", aldus Luijckx tegenover ESPN.

Hij trekt een vergelijking met Ajax en is kritisch over de manier waarop de Amsterdammers verdedigen bij spelhervattingen. "Om maar even een bruggetje te maken naar Ajax, daar is dat dus helemaal niet zo. Als je kijkt hoe zij verdedigen bij spelhervattingen. Voor een verdediging van een topclub, is dit echt schrijnend hoor. Kijk, die eerste van Didden, is gewoon een fantastische goal. Geweldig ingekopt."

Over de tweede tegengoal van Haller had Luijckx eveneens weinig goed te zeggen. "Maar die tweede, van Haller. Daar laat Sutalo zich zo makkelijk in de luren leggen en dat is geen toeval, volgens mij. Zo'n grote centrale verdediger, uiteraard in combinatie met zijn teamgenoten, maar het ziet er gewoon niet uit. Het was zo slecht allemaal."