KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Luijckx kijkt naar FC Utrecht - Ajax: "Ziet er gewoon niet uit"

Arthur
bron: ESPN
Kees Luijckx
Kees Luijckx Foto: © Pro Shots

FC Utrecht heeft afgelopen weekend thuis met 2-1 gewonnen van Ajax, tot teleurstelling van de Amsterdammers. Kees Luijckx had na afloop scherpe kritiek op de verdedigende organisatie van Ajax en zag grote verschillen met de mentaliteit van Go Ahead Eagles.

"Dat Go Ahead Eagles deze mentaliteit erin hebben gekregen, is echt knap. Met z'n allen in de eigen zestien verdedigen en er nog schik in hebben ook. Het lijkt erop dat ze dat er ingeslepen hebben, de laatste maanden. Je zag het ook tegen Panathinaikos en Aston Villa", aldus Luijckx tegenover ESPN.

Hij trekt een vergelijking met Ajax en is kritisch over de manier waarop de Amsterdammers verdedigen bij spelhervattingen. "Om maar even een bruggetje te maken naar Ajax, daar is dat dus helemaal niet zo. Als je kijkt hoe zij verdedigen bij spelhervattingen. Voor een verdediging van een topclub, is dit echt schrijnend hoor. Kijk, die eerste van Didden, is gewoon een fantastische goal. Geweldig ingekopt."

Over de tweede tegengoal van Haller had Luijckx eveneens weinig goed te zeggen. "Maar die tweede, van Haller. Daar laat Sutalo zich zo makkelijk in de luren leggen en dat is geen toeval, volgens mij. Zo'n grote centrale verdediger, uiteraard in combinatie met zijn teamgenoten, maar het ziet er gewoon niet uit. Het was zo slecht allemaal."

Gerelateerd:
Theo Janssen

Janssen niet overtuigd van Grim: "Zag niet heel veel verschil"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd