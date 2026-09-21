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Luijckx lyrisch over Ajax: "Echt een genot om naar te kijken"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kees Luijckx
Kees Luijckx Foto: © Pro Shots

Kees Luijckx is enthousiast over de ontwikkeling die Ajax doormaakt. Hoewel de Amsterdammers na zeven wedstrijden een punt minder hebben dan op hetzelfde moment vorig seizoen, ziet de ESPN-analist vooral veel positieve aanknopingspunten. Ook heeft hij veel lof voor Excelsior-doelman Stijn van Gassel.

"Ja, een puntje minder. Maar je hebt PSV gehad en daarin denk ik dat de wedstrijd ook anders had kunnen verlopen. Ajax speelt gewoon fantastisch voetbal op het moment. Echt heel attractief. Ze creëren ontzettend veel kansen. Ik vind het echt een genot om naar te kijken. Volgens mij wil iedereen dit bij Ajax. Ik denk ook dat de Ajax-supporters niet ontevreden zijn met het nieuwe elan en de manier van spelen die er nu is. 99 van de 100 keer win je deze wedstrijd van Excelsior. Op miraculeuze wijze en door een fantastische keeper gebeurt dat nu niet."

Ajax slaagde er zaterdag ondanks een groot aantal kansen niet in om Excelsior te verslaan. De Rotterdammers hielden de ploeg uit Amsterdam op een 2-2 gelijkspel. Volgens Luijckx speelde Van Gassel een belangrijke rol bij het puntenverlies van Ajax. "Stijn van Gassel is zo’n ongelooflijk houvast voor zijn verdediging. Het is echt een hele dappere doelman. Hoe hij vooruit verdedigt, hoe hij voorzetten onderschept voordat het gevaarlijk wordt. Hij keept al jaren hartstikke goed voor Excelsior. Je ziet dat Excelsior steeds beter wordt en ook hij ontwikkelt zich op heel veel vlakken. Ik vind ze echt een heel leuk team om naar te kijken."

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