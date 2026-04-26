Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"

Ajax boekte een zakelijke zege op NAC Breda, maar vooral Wout Weghorst maakte indruk met zijn tomeloze inzet. De spits werkte zich in het Rat Verlegh Stadion een slag in de rondte en viel daarmee op bij analisten.

"Hij rent op elke bal en de andere Ajacieden denken: laat die gek maar lopen. Maar moet je kijken hoe hij blijft gaan... Blijven lopen, blijven gas geven. Hij is fysiek volgens mij ijzersterk, als ik dit zie."

Volgens Luijckx zorgt die arbeid er juist voor dat zijn ploeggenoten beter voor de dag komen. "Hij is daardoor totaal uit positie, maar de andere spelers komen er daardoor beter uit te zien. Dat is wat over hebben voor je team."

Ook Marciano Vink zag het verschil met de tegenstander. Hij vergeleek Weghorst met Mohamed Nassoh van NAC en erkende dat Nassoh niet in de buurt kwam van zijn zijn inzet om die vuile meters te maken. "Dat is waarom Weghorst zo'n carrière heeft en Nassoh in de marge aan het voetballen is en af en toe op de bank zit bij NAC."