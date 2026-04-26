2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"

Kees Luijckx
Kees Luijckx Foto: © Pro Shots

Ajax boekte een zakelijke zege op NAC Breda, maar vooral Wout Weghorst maakte indruk met zijn tomeloze inzet. De spits werkte zich in het Rat Verlegh Stadion een slag in de rondte en viel daarmee op bij analisten.

Zo was Kees Luijckx lovend over de Oranje-international. "Weghorst loopt te buffelen in zijn eentje", stelt hij. 

"Hij rent op elke bal en de andere Ajacieden denken: laat die gek maar lopen. Maar moet je kijken hoe hij blijft gaan... Blijven lopen, blijven gas geven. Hij is fysiek volgens mij ijzersterk, als ik dit zie." 

Volgens Luijckx zorgt die arbeid er juist voor dat zijn ploeggenoten beter voor de dag komen. "Hij is daardoor totaal uit positie, maar de andere spelers komen er daardoor beter uit te zien. Dat is wat over hebben voor je team."

Ook Marciano Vink zag het verschil met de tegenstander. Hij vergeleek Weghorst met Mohamed Nassoh van NAC en erkende dat Nassoh niet in de buurt kwam van zijn zijn inzet om die vuile meters te maken. "Dat is waarom Weghorst zo'n carrière heeft en Nassoh in de marge aan het voetballen is en af en toe op de bank zit bij NAC."

Gerelateerd:
Oscar Garcia tegen NAC

García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"

Steven Berghuis juicht met Mika Godts

Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

