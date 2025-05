Luijckx waarschuwt Ajax: "Dat wordt een hele zware klus voor ze"

"Dat wordt een hele zware klus voor ze", voorspelt hij bij het programma VoetbalPraat op ESPN. "Het resultaat koppelen aan die gewenste manier van voetballen, dat kan bijna niet met deze selectie", verwacht Luijckx.

Ook Vincent Schildkamp trapt op de rem. "Ajax moet oppassen dat de lat niet te laag komt te liggen. Drie of vier jaar geleden werd er uitgesproken dat ze bij de beste zestien ploegen van Europa wilden horen", blikt hij terug. "Daar investeerden ze ook op en daarom namen ze onverantwoorde risico’s met grote salarissen, zo is later wel gebleken. Toen hebben ze vrij hard hun hoofd gestoten. De andere kant is dat je te voorzichtig gaat worden", beseft Schildkamp.