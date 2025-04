Luijckx waarschuwt Ajax en roemt PSV: "Ik denk dan altijd aan AZ"

"Dat ene punt kan voor Ajax heel belangrijk zijn", begint hij op de website van ESPN. "Dat is het verschil tussen één en twee misstappen die je nog kunt maken. Bij Ajax hoeven ze zich eigenlijk om het kampioenschap niet zo veel zorgen te maken, want zo veel geks doen ze niet. Ook tegen Utrecht zakten ze, ondanks de 4-0, niet door het ijs vind ik. En tegen Sparta speelden ze ook een goede wedstrijd", blikt Luijckx terug.

Hij heeft een duidelijk advies voor Ajax. "Het is zaak dat je niet in paniek raakt. Maar doe dat maar eens als je zo dichtbij bent. Ik denk dan altijd aan AZ, dat de titel verspeelde tegen Excelsior", blikt hij terug. "Thuis wonnen ze nog met 5-0, ze hadden ook een geweldige reeks en ineens zakten ze door het ijs. Het is het belangrijkst dat je focust op wat je zo lang goed hebt gedaan. Maar het gevaar zit in een klein hoekje in dit soort situaties", beseft Luijckx.

De club uit Eindhoven won donderdagavond overtuigend op bezoek bij FC Twente: 1-3. "Ik kan nog steeds niet beschrijven hoe dat bij PSV is gegaan. Dat is uit je vingers laten glippen in het kwadraat", legt de voormalig profvoetballer uit. "Het lijkt me heel gek voor ze om nu in deze situatie te zitten. Je hebt zo veel laten liggen en wint nu weer relatief eenvoudig. Dan moet je toch in je achterhoofd hebben: jemig jongens. Kunnen we hier wel echt blij mee zijn? Maar wel mooi dat het toch weer zo spannend is", besluit Luijckx over de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie.