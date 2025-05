Luís Campos had naar Ajax kunnen verkassen: "Ik heb hem gebeld"

Na het succes van Paris Saint-Germain in de Champions League ontvangt Luís Campos veel lof. Hoewel hij officieel als technisch adviseur werkt, vervult hij in de praktijk de rol van technisch directeur. Drie jaar geleden werd zijn naam nog gelinkt aan Ajax, herinnert René van der Gijp zich. Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen zag Campos de Amsterdamse club destijds echter niet als een serieuze optie.

Paris Saint-Germain plaatste zich woensdagavond voor de finale van de Champions League door Arsenal te verslaan, en heeft nu zicht op de eerste eindzege in de clubgeschiedenis. "Ik vind het wel tijd worden", zegt René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij is onder de indruk van de aanvalslinie: "Wat een voorhoede! Met Dembélé, Koviaski – weet ik hoe hij heet (Kvaratskhelia, red.) – en hoe heet die andere (Doué)? Wat een spelers!"

Van der Gijp prijst ook technisch brein Luís Campos: "Dat heeft die Luis Campos goed voor elkaar. Die heeft ook die Portugees gekocht op het middenveld." PSG haalde onder Campos de Portugese middenvelders João Neves en Vitinha binnen. Vermoedelijk doelt Van der Gijp op Vitinha, die dit seizoen als uitblinker geldt.

Jansen antwoordt: "Campos is een van de beste technisch directeurs van Europa." Van der Gijp herinnert dat Campos ‘op de nominatie’ stond bij Ajax, waarna Jansen verklaart dat hij door Ajax was verzocht om rond te bellen met Europa’s beste directeurs. "Ik heb hem nog gebeld. Het ging niet. Ajax nam hij niet serieus. Edwin van der Sar (destijds algemeen directeur van Ajax, red.) vroeg mij om eens te kijken naar de beste technisch directeurs in Europa. Ik had er een aantal, maar ze zeiden allemaal: ‘Hartstikke aardig, maar daar gaan we niet aan beginnen.’"

Volgens Jansen had Ajax dan zeker een topdirecteur gehad. "Overal waar hij werkt, is hij succesvol. Meestal laat hij de vedettes vertrekken. Zijn aankoopbeleid binnen zijn budgetten is dankzij zijn netwerk fenomenaal. Dat heeft hij weer gedaan bij PSG. Waar hij ook zat, presteerde hij."