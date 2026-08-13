Luis Enrique reageert op komst Godts: "Houden van goede spelers"
Luis Enrique heeft na het winnen van de Super Cup met zijn Paris Saint-Germain gereageerd op de interesse van zijn club in Ajax-aanvaller Mika Godts. De Parijzenaren hopen al lange tijd op de handtekening van de speler.
Noa Vahle probeert er namens de Nederlandse pers direct een antwoord uit te krijgen na de 2-1 winst op Aston Villa. "Ik praat niet over de transfermarkt, sorry", reageert Enrique, waarna Vahle vraagt of hij hem niet heeft zien spelen. "We houden van alle goede spelers in de wereld en Mika Godts is een van hen", laat de succestrainer vervolgens tot slot los.
Woensdagmiddag bracht L'Équipe het nieuws dat PSG Godts zo snel als mogelijk naar Parijs wil halen. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano kan Ajax een dezer dagen een nieuw bod uit de Franse hoofdstad verwachten.
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Luis Enrique reageert op komst Godts: "Houden van goede spelers"
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