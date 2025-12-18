'Luis Suárez geeft duidelijkheid over toekomst als voetballer'

Inter Miami heeft bevestigd dat Luis Suárez langer verbonden blijft aan de club, zo meldt Voetbalzone . De Uruguayaanse spits heeft zijn contract met één jaar verlengd, waardoor hij in principe tot en met eind 2026 vastligt. Die verlenging is wel afhankelijk van het bereiken van de play-offs in de MLS. De club is mede-eigendom van David Beckham.

Suárez had dit seizoen een belangrijk aandeel in het succes van Inter Miami, dat zijn eerste kampioenschap wist te veroveren. De aanvaller was goed voor tien doelpunten en elf assists. Alleen Lionel Messi, met 35 treffers, en Tadeo Allende, die twintig keer scoorde, waren productiever namens de ploeg.

De afgelopen periode werd volop gespeculeerd over de toekomst van de spits. In verschillende media werd gesuggereerd dat hij mogelijk zou stoppen of een terugkeer naar Zuid-Amerika zou overwegen. Uiteindelijk heeft Suárez echter gekozen voor een langer verblijf in Miami.

Voor Suárez betekent het bovendien dat hij opnieuw samen blijft spelen met zijn goede vriend Messi. Het wordt hun negende gezamenlijke seizoen. Eerder stonden de twee zes jaar samen onder contract bij FC Barcelona, waar zij vier keer de titel in LaLiga veroverden. In 2015 wonnen zij met de Spaanse topclub ook de Champions League.