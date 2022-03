Geschreven door Idse Geurts 01 mrt 2022 om 12:03

Het is weer eens tijd voor een vaak voorkomend gerucht: Luis Suarez zou in de belangstelling van Ajax staan. Dit meldt de Spaanse journalist Matteo Moretto. De spits speelt op dit moment bij Atletico Madrid, maar de Uruguayaan is in het bezit van een aflopend contract. Hierdoor is het nog onduidelijk waar de toekomst van Suarez ligt.

Ajax is echter niet de enige club die interesse in Suarez lijkt te hebben. Ook Inter Miami, Sevilla, Aston Villa en Botafogo hebben de spits op de korrel. De Amsterdammers lijken dus veel concurrentie te hebben. Suarez heeft in het verleden echter aangeven dat hij ooit graag zou willen terugkeren bij Ajax. Hierdoor heeft Ajax wellicht een voorsprong op de andere clubs.

Toch is het de vraag of Ajax goed doet aan een eventuele terugkeer van Suarez. Het huidige seizoen presteert de Uruguayaan toch wat minder dan voorgaande seizoenen. Daarnaast is Suarez alweer 35 jaar oud. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de spits nog lang actief zal zijn als speler.

In het verleden heeft Suarez echter enorm goede prestaties voor Ajax neergezet. De Uruguayaan speelde van 2007 tot begin 2011 bij Ajax.  Suarez speelde uiteindelijk 159 wedstrijden voor Ajax, waarin de spits 111 keer het net wist te vinden.