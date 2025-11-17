Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Luis Suárez over tijd bij Ajax: "Ze zeiden dat ik dik was..."

Arthur
bron: Sport
Luis Suárez in zijn tijd bij Ajax
Luis Suárez in zijn tijd bij Ajax Foto: © Pro Shots

Luis Suárez staat bekend als een controversiële, maar uitzonderlijk getalenteerde voetballer. Zijn carrière heeft voetbalfans in Nederland, Engeland en Spanje diep weten te raken. In Nederland maakte hij voor het eerst echt indruk, zowel door schitterende doelpunten en briljante acties als door incidenten en opstandig gedrag. Suárez begon bij FC Groningen en beleefde later grote successen bij Ajax.

"Ik heb altijd gevochten tegen kritiek. Ik debuteerde op mijn achttiende bij Nacional en men bekritiseerde me omdat ik kansen miste. Daar begon mijn strijd om die kritiek om te draaien. Daarna, toen ik naar Nederland ging, zeiden ze dat ik dik was, ook bij Ajax. Bij Liverpool vielen ze me aan vanwege mijn wangedrag, bij Barcelona vanwege slechte periodes. In elke fase van mijn carrière heb ik altijd gevochten", vertelt Suárez openhartig tegenover Sport.

Die vechtlust en het verlangen om altijd te bewijzen dat hij het tegendeel kan laten zien, vindt zijn oorsprong in zijn jeugd. "Dat heb ik vanaf kinds af aan. Ik had niets te eten en ik moest altijd op pad om ervoor te zorgen dat ik en mijn familie konden eten. Altijd. Vanaf het moment dat ik me dat kan herinneren, heb ik tegen alles gevochten. Ik heb nooit iets makkelijk gehad. Nooit iets. En dat heeft me geleerd altijd te blijven vechten tot het einde."

