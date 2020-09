Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 sep 2020 om 12:09

Luis Suárez leek een tijdje te kiezen voor een stap naar Juventus, maar die lijkt nu in het water gevallen te zijn. Hij had zelfs een cursus Italiaans gevolgd. Hierdoor kon hij op korte termijn een EU-paspoort krijgen en dit maakte de overstap naar Juventus veel makkelijker. De spits past niet in de plannen van zijn nieuwe trainer Ronald Koeman, en is daarom op zoek naar een andere club. Het gerucht van een terugkeer naar Ajax speelt eigenlijk al de hele zomer.

Het was allemaal al rond tussen Juventus en de Uruguayaan, maar de Oude Dame gaat toch liever voor de goedkopere Edin Džeko. Oud-Ajacied Arek Milik is ook onderdeel van de transferdriehoek. Hij vertrekt naar AS Roma waardoor de Bosnische aanvaller de club mocht verlaten.

Nu Juventus geen interesse meer heeft, lijkt het erop dat Atlético Madrid zich gaat melden bij FC Barcelona. Trainer Diego Simeone wilt de spits heel graag toevoegen aan zijn selectie en het is geen onmogelijke deal als Luis de club gratis verlaat. De kans op een terugkeer naar Amsterdam wordt helaas steeds kleiner.