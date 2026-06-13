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"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"

Bjorn
Luka Modric
Luka Modric Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een goede kans gehad om Luka Modric in te lijven. De Kroatische sterspeler werd getipt door oud-Ajacied Joey Didulica, die op het trainingskamp voor het WK van 2006 onder de indruk raakte van de jonge Modric.

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"Ik had al wel wat over Luka gehoord in Kroatische media, maar je bent toch benieuwd", blikt de 48-jarige oud-doelman terug in Voetbal International. "Want ik was wel wat gewend hè, vanuit mijn tijd bij Ajax. Ik wist wat talent was. Bij ons kwam in die periode de ene na de andere topspeler door: Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Zlatan Ibrahimovic, Mido, Nigel de Jong, John Heitinga, ga zo maar door. Stuk voor stuk toptalenten."

Modric had echter wat speciaals. "Toen little Luka het veld opstapte, dat had ik nog nooit gezien. Hij eiste de bal op en niemand kreeg hem daar meer vanaf. Wij hadden echt een goed team, met spelers van Bayern München en dat soort clubs, maar niemand kon hem tackelen, ze kwamen niet eens in de buurt! Luka was zo beweeglijk. Het was gewoon niet te doen", aldus Didulica.

Na die training besloot de oud-doelman een oude bekende uit zijn periode in Amsterdam, waar hij tussen 1998 en 2003 speelde, te benaderen. "Ik belde Sjakie Swart op: Sjakie, ik train hier met een kleine Cruijff. Zijn naam is Luka Modric, je móét hem naar Ajax halen, deze jongen is fenomenaal!" Een jaar later speelde Modric in de ArenA, maar wel in het shirt van Dinamo Zagreb.

"Toen ben ik nog gaan kijken en heb ik nóg een keer gezegd: Geloof me nou, deze jongen is ongelooflijk!", aldus Didulica. "Ik had het geweldig gevonden, als hij naar Ajax was gegaan, want hij leek zó op Cruijff. Met zijn haar, zijn manier van bewegen, geweldig. Sjaak heeft dat toen volgens mij ook wel aangegeven bij Ajax, maar het is er niet van gekomen, Luka ging naar Tottenham Hotspur."

Dat lag overigens niet aan Modric zelf, zo onthult Didulica. "Luka was enorm gefascineerd door Ajax. Hij hield van Ajax, hij wilde het er altijd met mij over hebben, wilde alles van de club weten, dus we hadden het er vaak over. Luka had honderd procent zeker naar Ajax willen komen. In Kroatië is er heel veel respect voor Ajax en de manier waarop ze spelers opleiden. De laatste jaren lukt dat misschien wat minder, maar in die periode was het natuurlijk dé club voor talent."

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