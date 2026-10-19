Lukkien baalt van verlies: "Lijken gewoon te stoppen met lopen"

FC Groningen heeft zondagavond een flinke nederlaag geleden tegen Ajax. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor in de Euroborg met 2-5 van de Amsterdammers. Waar Groningen Ajax de afgelopen seizoenen regelmatig moeilijk wist te maken, bleek de thuisploeg dit keer niet opgewassen tegen de tegenstander. Vooral de manier waarop de tegendoelpunten tot stand kwamen, stemde Lukkien ontevreden.

"Als je echt iets wil tegen dit soort ploegen, moet je met het mes tussen de tanden verdedigen", stelt Lukkien na afloop van de wedstrijd bij ESPN. De trainer doelt daarmee onder meer op de verdedigende organisatie na de aansluitingstreffer van Brynjolfur Willumsson, die kort na rust voor de 1-2 zorgde.

Volgens Lukkien gaf zijn ploeg de doelpunten te gemakkelijk weg. "Het kan niet zo zijn dat je op deze manier de doelpunten weggeeft", klinkt het kritisch. De trainer erkent dat Ajax de overwinning verdiende, maar vindt dat FC Groningen zichzelf tekort heeft gedaan. Een aantal tegendoelpunten had volgens hem voorkomen kunnen worden als zijn spelers scherper waren geweest in de duels en beter waren blijven doorverdedigen. "We lijken gewoon te stoppen met lopen. Dat is niet wat ik wil en ook niet wat ik gewend ben. Dat moet gewoon beter", besluit Lukkien.