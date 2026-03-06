Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

Max
bron: FC Groningen

Zaterdag staan FC Groningen en Ajax weer tegenover elkaar. Dick Lukkien heeft de veelbesproken ontmoeting van vorig jaar niet meer in zijn hoofd. 

Vorig seizoen maakte FC Groningen in extremis gelijk tegen Ajax waardoor de Amsterdammers het kampioenschap toch weer helemaal uit handen gaven. Bij veel supporters zit de wedstrijd nog vers in het geheugen, maar niet bij Lukkien. "Ik snap dat dit bij de mensen wel het geval is, maar ik ga die wedstrijd en dat resultaat niet gebruiken in de voorbereiding op zaterdag", vertelt de oefenmeester in gesprek met de clubkanalen. "Misschien speelt het wel door het hoofd van de jongens en kan het extra vertrouwen geven dat er in elke wedstrijd wat mogelijk is en te halen valt."

Lukkien ziet dat Ajax onder interim-trainer Fred Grim een stuk compacter staat dan eerder dit seizoen, al blijven de Amsterdammers wel wisselvalig. "Wij hebben een wedstrijdplan en moeten dat zo goed mogelijk gaan uitvoeren. We willen er een mooie wedstrijd van maken", besluit de hoofdtrainer van de Trots van het Noorden.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zaterdag om 16.30 uur. 

