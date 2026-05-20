Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

Dick Lukkien is blij dat er donderdagavond FC Groningen-supporters mee mogen naar Volendam. Daar speelt de Trots van het Noorden de halve finale van de play-offs tegen Ajax.

Maandag werd bekend dat de lokale autoriteiten in Volendam geen FC Groningen-supporters toelaten bij de play-off-wedstrijd. Na veel kritiek werd die beslissing dinsdag gewijzigd, dus reizen er donderdag gewoon supporters uit Groningen mee.

Dat zorgt voor veel tevredenheid bij Lukkien. "We voetballen een heel jaar om in de prijzen te vallen en dan is het volkomen terecht dat onze supporters hier bij mogen zijn", reageert hij in een interview met de clubkanalen. "Ik verwacht een geweldige ambiance in een vol uitvak, dat de rest van het stadion gaat overstemmen. Dat gaat ons enorm helpen, daarvan ben ik overtuigd."