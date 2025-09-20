Lukkien geniet van Ajax-huurling: "Vind het een megagroot talent"

"Ik vind Dies echt heel erg goed", zegt Lukkien in gesprek met Voetbal International. "Hij heeft een enorm spelinzicht, is in staat om nu al van achteruit dingen te regelen en goed te coachen. Hij is vaardig aan de bal, ziet de oplossingen. Dus ja, ik vind het een megagroot talent."

Lukkien geeft een voorbeeld: "In de eerste helft tegen FC Utrecht hadden zij de vrije man bij Davy van den Berg. Dan gaat het om de samenwerking bij ons en Dies is dan de speler die daarin de leiding pakt. Hij ziet dat, leest aan welke kant er druk moet komen. Ik heb genoten van de hele ploeg, maar ons centrum, met Blokzijl en Janse, 20 en 19 jaar, die geven gewoon sturing aan die ploeg. Dat is geweldig om te zien", aldus de oefenmeester.

Meerdere clubs wilden Janse afgelopen zomer overnemen van Ajax, maar het gesprek met Lukkien gaf de doorslag voor de jonge verdediger. "Ik heb hem verteld hoe ik werk en hoe wij bij FC Groningen naar voetbal kijken", geeft Lukkien aan. "Dat staat hem natuurlijk aan, want hij is ook een voetballende verdediger."

"En ik heb hem ook gezegd om vooral informatie om zich heen te verzamelen", vervolgt de trainer. "Want elke trainer die met hem spreekt, zal een mooi verhaal verkondigen. Daar zijn wij heel goed in als trainers, maar uiteindelijk moet hij een trainer, een staf en een club hebben die zeggen wat ze doen. En doen wat ze zeggen. Hij heeft die informatie opgehaald, waarbij ik ook aangaf: ik denk dat jij ons kan helpen en ik denk dat wij jou kunnen helpen. Dat moet je ook voelen en dat heeft hij gedaan. Qua karakter past hij ook bij ons, Dies is gewoon een topgozer."