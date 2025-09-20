AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Lukkien geniet van Ajax-huurling: "Vind het een megagroot talent"

Bjorn
bron: Voetbal International
Dick Lukkien
Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

Dick Lukkien heeft de loftrompet gestoken na de overwinning van FC Groningen bij FC Utrecht (0-1). De oefenmeester genoot van het optreden van Ajax-huurling Dies Janse.

"Ik vind Dies echt heel erg goed", zegt Lukkien in gesprek met Voetbal International. "Hij heeft een enorm spelinzicht, is in staat om nu al van achteruit dingen te regelen en goed te coachen. Hij is vaardig aan de bal, ziet de oplossingen. Dus ja, ik vind het een megagroot talent." 

Lukkien geeft een voorbeeld: "In de eerste helft tegen FC Utrecht hadden zij de vrije man bij Davy van den Berg. Dan gaat het om de samenwerking bij ons en Dies is dan de speler die daarin de leiding pakt. Hij ziet dat, leest aan welke kant er druk moet komen. Ik heb genoten van de hele ploeg, maar ons centrum, met Blokzijl en Janse, 20 en 19 jaar, die geven gewoon sturing aan die ploeg. Dat is geweldig om te zien", aldus de oefenmeester.

Meerdere clubs wilden Janse afgelopen zomer overnemen van Ajax, maar het gesprek met Lukkien gaf de doorslag voor de jonge verdediger. "Ik heb hem verteld hoe ik werk en hoe wij bij FC Groningen naar voetbal kijken", geeft Lukkien aan. "Dat staat hem natuurlijk aan, want hij is ook een voetballende verdediger."

"En ik heb hem ook gezegd om vooral informatie om zich heen te verzamelen", vervolgt de trainer. "Want elke trainer die met hem spreekt, zal een mooi verhaal verkondigen. Daar zijn wij heel goed in als trainers, maar uiteindelijk moet hij een trainer, een staf en een club hebben die zeggen wat ze doen. En doen wat ze zeggen. Hij heeft die informatie opgehaald, waarbij ik ook aangaf: ik denk dat jij ons kan helpen en ik denk dat wij jou kunnen helpen. Dat moet je ook voelen en dat heeft hij gedaan. Qua karakter past hij ook bij ons, Dies is gewoon een topgozer."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen baalt van Ajax en PSV: "Dat kunnen we ontzettend slecht"

0
Het logo van Ajax op een vlag van supporters

Domper: 'Ajax-supporters definitief niet welkom in Frankrijk'

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd