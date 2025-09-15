Lukkien geniet van Ajax-talent: "Ik vind hem echt heel erg goed"

FC Groningen won zondag met 0-1 op bezoek bij FC Utrecht door een doelpunt van Marco Rente en trainer Dick Lukkien was na afloop zeer tevreden. De oefenmeester vond de nipte zege van de bezoekers niet onverdiend.

"We hebben met lef gespeeld, hoog verdedigd, FC Utrecht onder druk gezet waar dat kon" vertelt hij in De Telegraaf. "Aan de bal waren we erg comfortabel, we hebben de ruimtes goed benut. Dus wat mij betreft was het een volkomen verdiende overwinning. De kwaliteit van de uitvoering was heel goed", aldus Lukkien, die trots is op het feit dat er negen Nederlandse spelers in de basis stonden.

Daarvan komen er vijf uit de eigen jeugdopleiding. "We willen eigen jongens een kans geven", legt hij uit. "En ondertussen gaat het ook om de korte termijn en hebben we ook mensen nodig die goed kunnen voetballen. Daarom hebben we jongens als Dies Janse en Tygo Land (gehuurd van PSV, red.) binnengehaald. Dat zijn jongens die passen bij de cultuur en ook passen bij onze werkwijze."

Ajax-huurling Dies Janse krijgt een groot compliment. "Ik vind hem echt heel erg goed", aldus Lukkien. "Hij heeft een enorm spelinzicht en is in staat om te coachen en de dingen te regelen in het veld. Hij is vaardig aan de bal, dus ik vind het een megagroot talent. Ik heb genoten van de hele ploeg, maar ons centrum, jongens van 19 en 20 jaar, geven gewoon leiding aan de ploeg."