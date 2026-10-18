Lukkien gewaarschuwd voor Ajacied: "Hij is het wapen van Ajax"

Dick Lukkien heeft vanaf de bank gekeken naar het treffen tussen Ajax en Hajduk Split in de League Phase van de Conference League. De FC Groningen-trainer zag Ajax onderuit gaan, terwijl zijn ploeg juist in vorm is.

"Ze speelden een moeizame wedstrijd, met name de eerste helft. Ze kwamen met een gelijkspel uit de interlandperiode en daarvoor speelden ze gelijk tegen Excelsior. Dat is niet wat ze willen. Wat dat betreft zijn wij beter begonnen", zegt Lukkien tegenover De Telegraaf over de 5-1 overwinning van zijn FC Groningen tegen Excelsior.

FC Groningen speelt zondag om 16.45 uur in eigen thuis tegen Ajax. Lukkien is voorzichtig: "Ze hebben goede spelers. Wij zullen echt heel goed en alert moeten zijn om er überhaupt iets te halen. Als je het lef hebt om te voetballen, ontstaan er ruimtes op het veld."