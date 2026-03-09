Lukkien looft Ajacied: "Hij bracht ze echt aan het voetballen"

"Voetbal is een mooie sport, we hebben een mooie wedstrijd gespeeld en verdiend gewonnen", opent Lukkien bij RTV Noord. "Dat geeft de burger moed. Het was genieten. Het hele stadion deed mee en ik zag zelfs nog een meelevend wereldkampioen sprint meevieren", zegt Lukkien over schaatser en kersverse wereldkampioen Jenning de Boo die aanwezig was in het stadion.



Na de openingstreffer hadden de Groningers het lastig. "Sean Steur bracht Ajax echt aan het voetballen en ook de klasse van Mika Godts hadden wij moeite mee. Godts was een te groot probleem voor Tyrique Mercera, die ook last van zijn hoofd had." Marco Rente verving hem in de rust. "Er was ook veel ruimte en dan heb je met Rente iemand die belangrijk is met zijn voorzetten. Met onze diepte loopacties hadden ze veel moeite."

Lukien zag echter dat het stadion na rust er flink achter ging staan, waardoor FC Groningen het momentum behield. "Dat was genieten. Het hele stadion leefde mee en daardoor werd het een mooie overwinning." Dankzij de overwinning, wordt het negatieve clubrecord van zeven nederlagen op rij niet behaald. "Ik ben blij dat ik uit de boeken blijf op negatief gebied."