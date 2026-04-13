Dick Lukkien lyrisch: "Ik zou hem zeker een kans geven bij Ajax"
Dick Lukkien denkt dat Dies Janse klaar is voor een basisplek bij Ajax. De verdediger speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen.
Janse speelt een ijzersterk seizoen in Groningen en keert na dit seizoen normaal gesproken terug naar Amsterdam. "Hij heeft grote stappen gemaakt dit seizoen, zeker na de winterstop. Als ik bij Ajax zou werken, zou ik hem zeker een kans geven", stelt Lukkien in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Ik vind Youri Baas ook een heel goede speler, maar Dies is aan de bal zeer comfortabel en zonder bal."
Lukkien is erg te spreken over de twintigjarige verdediger. "Het gaat bij Dies heel veel over zijn spel aan de bal, maar zonder bal is hij ook goed. Hij speelt meestal met 50 meter in zijn rug, maar hem overkomt niet zo heel veel", aldus de hoofdtrainer van FC Groningen.
Volgens Lukkien zijn er nog wel een aantal verbeterpunten voor het jeugdproduct van Ajax. "Hij is op een aantal momenten nog net iets te gemakzuchtig. Net niet alert genoeg", legt hij uit. "Maar over het algemeen denkt hij heel veel vooruit en daardoor komt hij niet in de problemen."
Ajax heeft met Youri Baas al een uitstekende, jonge speler links in het centrum van de defensie, maar Lukkien gelooft erin Janse en Baas samen kunnen slagen. "Goede voetballers kunnen altijd samenspelen. Althans, zo kijk ik wel naar die twee."
