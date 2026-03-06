Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lukkien meldt goed nieuws: sterkhouder terug in de wedstrijdselectie

Max
bron: FC Groningen
Dick Lukkien staat ESPN te woord
Dick Lukkien staat ESPN te woord Foto: © BSR Agency

Dick Lukkien heeft goed nieuws richting de kraker tegen Ajax zaterdag. Tika de Jonge zal zijn rentree maken in de wedstrijdselectie. 

De Jonge kwam sinds de wedstrijd tegen SC Heerenveen niet meer in actie vanwege een blessure, maar zal tegen Ajax weer bij de wedstrijdselectie zitten. "De rol van Tika zal tegen Ajax nog beperkt zijn, maar als je op de bank zit, kun je ook invallen", laat Lukkien weten aan de clubkanalen van FC Groningen. "Dus we gaan zien of en hoe lang hij in actie komt." FC Groningen pakte sinds de blessure van de middenvelder geen punt meer.

Lukkien kan tegen Ajax niet beschikken over Mark Hoekstra, de geschorste Younes Taha en de geblesseerde Stije Resink. 

FC Groningen en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Euroborg. 

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ko Itakura

Ajax tegen FC Groningen nog zonder geblesseerde zomeraankoop

0
Fred Grim

Grim waarschuwt Ajax: "Dat kan die rode lap op een stier zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties