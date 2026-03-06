Lukkien meldt goed nieuws: sterkhouder terug in de wedstrijdselectie

De Jonge kwam sinds de wedstrijd tegen SC Heerenveen niet meer in actie vanwege een blessure, maar zal tegen Ajax weer bij de wedstrijdselectie zitten. "De rol van Tika zal tegen Ajax nog beperkt zijn, maar als je op de bank zit, kun je ook invallen", laat Lukkien weten aan de clubkanalen van FC Groningen. "Dus we gaan zien of en hoe lang hij in actie komt." FC Groningen pakte sinds de blessure van de middenvelder geen punt meer.

Lukkien kan tegen Ajax niet beschikken over Mark Hoekstra, de geschorste Younes Taha en de geblesseerde Stije Resink.

FC Groningen en Ajax trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Euroborg.